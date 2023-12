Úgy beszóltak Csutinak, hogy rögtön megfagyott a levegő

Szabó András Csuti nemrég a Dancing with the Stars című nagy sikerű táncos vetélkedőben szerepelt, és ugyan kimagaslóan jó teljesítményt nyújtott, sajnos kiesett. Egészen új oldalát mutatta meg a TV2 szuperprodukciójában, aminek most hétvégén lesz a fináléja – és kiderül, hogy Krausz Gábor, Marics Peti vagy T. Danny lesz a győztes.

Csuti és Sudár Bianka.

Csuti boldog párkapcsolatban él szerelmével, Sudár Biankával, akivel nemrég egy különleges fotózáson is részt vettek, ugyanis esküvői ruhába bújtak, mintha csak a nagy napra készülnének. Rögtön fel is merült a pletyka, hogy hamarosan esetleg tényleg összeházasodnak, de ezt persze egyikük sem erősítette meg.

Csuti nemrég egy egész meghitt fotót osztott meg a közösségi oldalán, ugyanis a felvételen a barátnőjét öleli, miközben az első, közös névnapját ünneplik együtt – de a kép alá elég csúnya beszólást kapott a híresség.

Csuti! Olyan görbék a lábaid, mintha álló helyzetben is cseleznél :D

– írta egy kommentelő.

Csuti egyelőre nem reagált a csipkelődő hozzászólásra, de az egyik rajongója már megvédte őt, és írta, hogy ez férfias.

Itt lehet megtekinteni Csuti posztját: