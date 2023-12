Borzalmas üzenet várta karácsonykor Elvis Presleyt, fotók a hollywoodi sztárok ünnepéről

A feledhetetlen sztároknak is vannak feledhetetlen pillanatai. Idézd fel a Fanny Magazin segítségével, hogyan ünnepeltek a múlt legnagyobb hírességei!

Audrey Hepburn

Mindenki kedvenc őzikeszemű színésznője nemcsak, hogy szemmel láthatóan jól kijött a Télapóval, szívesen „be is segített” az ajándékozásba. 1953-ban ő maga kötötte meg a masnit New York legméretesebb karácsonyi „csomagján”. A New York-i Kardiológus Társaság új épületét 5000 négyzetméternyi celofánnal borították.

Fotó: Bettmann

Bing Crosby és Frank Sinatra

Sokan még a legvadabb álmaikban sem gondolták volna, hogy két ekkora sztár közös karácsonyi műsorral ajándékozza meg a rajongókat. A legendás énekesek egy ünnepi műsorral készültek 1957-ben, amelyben olyan klasszikusok is felcsendültek, mint Bing Crosby White Christmas című slágere.

Fotó: ABC Photo Archives

Elisabeth Taylor

Az ünnep iránti rajongása Michael Jacksonra is hatással volt. Kevesen tudják, hogy a pop királya az ő társaságában karácsonyozott először. Ez hogy történhetett? Jackson családjának vallásában nem szerepelt ez az ünnep. Már felnőtt volt, amikor életében először látogatók érkeztek hozzá decemberben. Elisabeth Taylor és akkori férje ajándékokkal is meglepték az énekest.

Fotó: Hulton Archive

Elvis Presley

A Királynak váratlan köszöntésben volt része 1957 karácsonyán. A kezében behívólevele látható, amely szerint január végén kellett volna bevonulnia a kötelező kétéves katonai szolgálatára. Mivel ez gyakorlatilag egybeesett a Creole király című film forgatásával, így a tinédzserek bálványa végül két hónapnyi haladékot kapott.

Fotó: Bettmann

Gina Lollobrigida

A régi Hollywood a csillogásáról volt ismert, és ez alól az ünnepek sem voltak kivételek. Az „isteni Lollo” ennek is megadta a módját. Ha tehette, ilyenkor hazalátogatott, és Rómában töltötte ezt az időszakot. Ezen a felvételen a kisfiával, Milkóval látható az impozáns fa előtt.

Fotó: Keystone

Julie Andrews

Fogadni mernénk, hogy sok otthonban kerül képernyője ilyenkor A muzsika hangja című zenés filmdráma is. Valljuk be, hogy akárhányszor látjuk a filmet, Julie Andrews karakteréért és a von Trapp família tagjaiért olykor úgy izgulunk, mintha a saját családunk tagjai lennének.

Fotó: Bettmann

Marylin Monroe

Az 1950-es évek egyik legismertebb szexszimbóluma újraértelmezte a karácsonyi zokni fogalmát. Az emlékezetes felvétellel egy szavazás eredményére válaszolt. A voksolás során kiderült, hogy az amerikai katonák számára tökéletes karácsonyi ajándék lenne, ha találkozhatnánk a színésznővel.

Fotó: Bettmann

Sophia Loren

Hihetetlen, hogy ez a felvétel kereken 70 évvel ezelőtt készült. Az egyetemes filmtörténet egyik legnépszerűbb sztárja még ma is ugyanolyan gyönyörű, mint anno, 19 évesen. Akkor még

valószínűleg nem is sejtette, hogy évtizedekkel később az életéről szóló könyvek kerülnek a karácsonyi csomagokba és olyan dalok szólnak a feldíszített otthonokban, amelyeket ő énekel.