Berki Mazsi végre megmutatta a tündéri kislányát, nála cukibbat ma nem látsz

Berki Mazsi és Berki Krisztián legnagyobb vágya az volt, hogy szülessen egy közös gyermekük. Ez 2021-ben összejött nekik, a pici az Emma nevet kapta, de sajnos nem sokáig volt meg a családi idill, ugyanis Berki Krisztián 2022-ben tragikus hirtelenséggel elhunyt. Özvegye sokáig egyedül nevelte a kislányt, de azóta már ismét rátalált a szerelem.

Berki Mazsi / Fotó: Szabolcs László

Berki Mazsi egy időben nem igazán mutatta meg a világnak Emmácska arcát, a magánéletének ezt a részét nem nagyon teregette ki. Mostanában viszont többször is előfordult, hogy meghitt családi pillanatokat osztott meg a rajongóival – most is így tett, ráadásul egy olyan cuki képpel jelentkezett, hogy az valami hihetetlen.

Fagyizás közben, játékosan mosolyogva látható a fotón Berki Mazsi és Berki Krisztián lánya – a gyermek pedig annyira imádni való, hogy a kommentelők rögtön elolvadtak tőle.

Továbbra is csak keveset lehet tudni Berki Mazsi magánéletéről, de úgy tűnik, hogy a kislánya nagyon boldog, így minden bizonnyal ő is az, hiszen egy szülő számára mindig az a legfontosabb, hogy a gyermeke jól érezze magát.

Akit érdekel, hogy néz ki most Berki Mazsi cuki kislánya, az ide kattintva megtekintheti a híresség legújabb képét róla.