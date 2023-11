Dráma és potyogó könnycseppek a TV2 stúdiójában: ő a Sztárban sztár leszek! kiesője

Váratlan pillanatokat hozott a meglepetések éjszakája a TV2 Sztárban sztár leszek! című műsorában. Több sztárvendég is érkezett a stúdióba, a korábbi mester Bereczki Zoltán visszatért, Tóth Vera még a testvére előtt is titkolta, hogy ő is feltűnik majd az adásban, de Marics Peti is színpadra állt az egyik tehetséggel. A napi győztes ezúttal Szologhjan Edgar lett, a második körös szavazás végén pedig jött a dráma.

A meglepetések éjszakáján Oláh Vivien és Váradi Jani került a veszélyzónába.

A nézők végül úgy döntöttek, hogy Oláh Vivien számára ért véget a Sztárban sztár leszek!

Jövő hét vasárnap így már csak hét versenyző lép színpadra, és harcol tovább a legsokoldalúbb előadó címért.