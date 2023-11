Óriási bejelentést tett Tóth Gabi, egészen elképesztő az örömhír

Mostanában rengetegszer szóba került Tóth Gabi magánélete, hiszen nemrég jelentették be Krausz Gáborral, hogy elválnak és külön utakon folytatják tovább, ráadásul az is kiderült, hogy az énekesnőre újra rátalált a szerelem a Fricska Táncegyüttesből ismert Papp Máté Bence személyében – akivel egy érzelmes produkciót is előadtak a Sztárban Sztár leszek! színpadán.

Tóth Gabi

Úgy tűnik, hogy Tóth Gabi és az új szerelme nagyon boldogok együtt, csak úgy izzott köztük a levegő a színpadon is, miközben az énekesnő legújabb slágerére, az Átkozott nyár című szerzeményre táncoltak. Ez a dal eléggé elterjedt az utóbbi hetekben, így nem csoda, hogy most egy igazi örömhírrel jelentkezett a híresség.

2 hét alatt 1 millióan hallgattátok meg az új dalomat. Köszönöm nektek

– írta a közösségi oldalán az énekesnő, aki ezzel komoly mérföldkőhöz érkezett, hiszen számtalan előadó álma, hogy összejöjjön az 1 milliós megtekintés.

Az biztos, hogy most nagyon sokan beszélnek erről a zenéről, sőt, rengetegen még a klipjét is utánozzák a közösségi oldalakon. Ez is tökéletesen bizonyítja, hogy Tóth Gabi és a munkássága egyáltalán nem hagyja hidegen az embereket, szinte lehetetlenség szó nélkül elmenni mellette – ezért sem meglepő, hogy ennyire rövid idő alatt ilyen sokan voltak kíváncsiak az Átkozott nyár című dalra.

Aki esetleg még nem hallotta, az itt találja Tóth Gabi legújabb, nagy sikerű dalát: