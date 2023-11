„Alig várom, hogy lássam a csillogó szemüket!” – Rúzsa Magdi elárulta, hogy töltik majd a karácsonyt hármas ikreivel

Rúzsa Magdi az ország egyik legnépszerűbb és legkedveltebb énekesnője, amióta pedig édesanya lett csak még több rajongóra tett szert, hiszen sokan kíváncsiak arra, hogy hogy tud egyszerre három kicsivel is megbirkózni, és természetesen ikrei cukiságára is.

Rúzsa Magdi igyekszik minden percet a gyermekeivel tölteni / Fotó: Unger Tamás

A Megasztár egykori versenyzője most a Meglepetés magazinnak mesélt arról, hogy családjukban hogyan is zajlik az ünnepi időszak.

Amikor közeledik a karácsony, mindig úrrá lesz rajtam ez a tűkön ülős érzés, magával ragad az ünnep hangulata, és amióta édesanya vagyok, egyre inkább azt az adventi idillt szeretném átadni a gyermekeimnek, amit én is átéltem kislányként

– kezdte Rúzsa Magdi, aki ezt is kifejtette, hogy úgy gondolja gyermekeinek már tavaly is érdekes volt ez az időszak, most azonban, hogy már idősebbek még varázslatosabb élmény lesz számukra.

„Alig várom, hogy lássam a csillogó szemüket!”

„Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fognak szólni hozzá. Engem minden mosolyuk, rácsodálkozásuk feltölt. Alig várom, hogy lássam a csillogó szemüket! Fokozatosan próbálom nekik megteremteni az ünnep hangulatát: illatokkal, zenékkel. Bevallom, már most énekelek nekik karácsonyi dalokat, mert nagyon szépek, és némelyiknek a szövege is olyan, hogy bármilyen időszakban megállja a helyét. Szép lassan kezdjük őket megismertetni a karácsony történetével is. A férjemmel éppen nemrég beszéltünk róla, lehet, hogy most még csak kevesebbet értenek belőle, de azt gondoljuk, hogy ezeket így is elraktározzák valahova a kis fejükbe, lelkükbe.”

Az izgatott édesanya ezt követően arról is mesélt a magazinnak, hogy minden percet, amit csak lehet, gyerekeivel szeretne tölteni, amiben szerencsére sokan a segítségére vannak.

„Tudom, hogy ezek a napok soha nem jönnek vissza, úgyhogy szeretnék minél több közös élményt gyűjteni. Nagyon vágytam rájuk, és most, hogy itt vannak, egyetlen percet sem akarok elvesztegetni. A férjem ebben a tekintetben ugyanolyan, mint én. Nem mondjuk, hogy nem fárasztó, de imádunk a gyerekeinkkel lenni”

– mondta az énekesnő.