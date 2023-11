Radics Gigi: "Nem mondom, hogy mindig könnyű vagy hogy nincsenek mélyebb pillanatok az életemben"

Fiatal, gyönyörű és elképesztően tehetséges – csupán néhány szó, ami az embernek eszébe jut, ha Radics Gigire gondol. Ám van még egy jelző, ami az énekesnőre teljes mértékben igaz: a pozitivitás.

Radics Gigi augusztusban szakított gyermeke édesapjával - Fotó: Nanasi Pal

– Szeretem hirdetni a pozitivitást, és eszerint is élek. Történjen bármi, menni kell előre, és mivel felelősséggel tartozom egy hároméves iránt is, nem tehetem meg, hogy elkeseredek valami miatt – kezdte a hot! magazinnak az énekesnő, aki augusztusban osztotta meg a szomorú hírt, miszerint a kislánya, Bella édesapjával véget ért a kapcsolata. – Nem mondom, hogy mindig könnyű vagy hogy nincsenek mélyebb pillanatok az életemben, de pozitív gondolatokkal, a legjobb barátaimmal, a családommal nagyon boldog vagyok összességében, és szerintem ez érződik. Hiszek a vonzás törvényében, és ez értendő a gondolatokra is. Ha pozitívan gondolkodunk, pozitív dolgokat vonzunk be.

A legjobbkor érkezett meg a táncos műsor Gigi életébe - Fotó: TV2

Az elmúlt tizenegy év megacélosította Radics Gigit

Így történt ez most is, hiszen a Dancing with the Stars rengeteg élményt ad az aranytorkú énekesnőnek. Így még az sem tudja elrontani a kedvét, ha olyan pletykák terjednek róla, miszerint újra foglalt a szíve.

– Azt hiszem, ez együtt jár a szingliséggel – nevetett Gigi. – Az elmúlt tizenegy év a pályán megacélosított ilyen szempontból, egyáltalán nem foglalkozom ezekkel. A sajtóban gyakran terjed rólam álhír vagy a valóság túlmisztifikált verziója.

Őszinte embernek tartom magam, ami a szívemen, az a számon, de a magánéletemet szeretem megtartani magamnak. Természetesen ha történik változás az életemben, azt úgyis időben elmondom majd a rajongóimnak és azoknak, akiket őszintén érdekel, hogy mi van velem.

A generált híreket nem szeretem, de tudom, hogy az ismertség velejárói. Szerintem jobb ezekre nem reagálni: egy idő után úgyis minden lecseng.

Hétről hétre fejlődik az énekesnő tánctudása - Fotó: TV2

„A kislányom továbbra is az első”

Gigi tehát köszöni, nagyon jól van, és tovább szárnyal adásról adásra a TV2 táncos műsorában. A tempó azonban folyamatosan fokozódik.

– Eddig is sokat gyakoroltunk, de így, hogy hétről hétre kell teljesíteni, egyre feszítettebb a tempó. Ezzel együtt úgy érzem, hogy ahogy megyünk előre az időben, egyre terhelhetőbb vagyok, de ez biztos azért is van, mert a tánc mostanra a mindennapjaim részévé vált – ecsetelte az énekesnő, aki rengeteg pozitív visszajelzést kapott a produkcióiról, és hatalmas élménynek éli meg az adásokat is.

– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem jár lemondásokkal a műsor, de ezt szakmailag értem. Viszont úgy érzem, megéri, mert teljesen új energiák szabadulnak fel bennem: olyan oldalamat ismerem meg, amit még azelőtt soha. Ez fejleszti a testemet és a lelkemet egyaránt. Természetesen Bellától nem vehetek el időt, ezért a próbákat is úgy alakítottuk ki, hogy ne érezze a hiányomat. De volt már olyan táncpróba is, ahová elkísért. Imádja, hogy anya táncol és pörgős a szoknyája – mondta mosolyogva az édesanya.

Csak egy tanácsot adott Az első élő adásban jelentették be, hogy Gigi táncpartnere, Baranya Dávid édesapa lesz. Az énekesnő úgy érzi, Dávid és a párja, Patrícia csodás szülők lesznek, ezért csak egyetlenegy tanácsot adott nekik. – Nekem is sokan akartak tanácsot adni, amikor még várandós voltam, de ahogy Bella megszületett, végül mindig a saját megérzésem, tapasztalásom győzött, úgyhogy én csak annyit tanácsolok nekik, hogy hallgassanak a megérzéseikre – árulta el.

Megtört a jég Az énekesnő a saját elmondása szerint nem igazán szereti visszanézni magát videókon, mégis jó érzéssel töltötte el, amikor az első élő adásban látta magát. – Alapvetően az az ember vagyok, aki sosem elégedett teljesen, de valahogy ezt most belül is éreztem, hogy jól sikerült, és jó szívvel néztem vissza – mesélte.