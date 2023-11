Öt infarktus és egy agyvérzés: orvosi csoda, ami Lajsz Andrással történt

Újra a régi Lajsz András! A legendás mixer már a visszatérésre készül, pedig egy hónappal ezelőtt még sokan az életéért aggódtak. A koktélkirály októberben a Ripost-nak árulta el, hogy öt szívinfarktus és egy agyvérzés után ismét sztrókot kapott, és kórházba került.

Lajsz igazi orvosi csoda (Fotó: TV2)

− Teljesen egyedül voltam otthon, amikor hirtelen éreztem, hogy rosszul vagyok. Szerencsére épp akkor jött hozzám egy ismerősöm, ő hívta ki mentőket. Az orvosok megállapították, hogy sztrókot kaptam, s óriási mázli, hogy enyhe lefolyású volt és korán érkezett a segítség. Még mindig kórházi kezelésre szorul, de haza fogják engedni. Még gyenge vagyok, sokat kell pihennem, de mint mindig, most is próbálok pozitívan hozzáállni a dolgokhoz. Szerencsére már látogathatnak, így nem vagyok egyedül − mesélte Lajsz a Ripostnak, akit szerencsére hamar hazaengedtek.

„Ráér még az a kontrollvizsgálat”

A Bors munkatársa hétfő este érte utol telefonon az otthonában lábadozó koktélkirályt, aki a tőle megszokott derűvel és optimizmussal szólt bele a telefonba. Mint mondja, rég érezte magát ennyire erősnek és egészségesnek, olyannyira jól van, hogy a jövő héten már dolgozni is visszatér.

− Nagyon jól esik az érdeklődés, szerencsére elmondhatom, hogy most már teljesen jól vagyok. Jövő héten már a munka világába is visszatérek, különféle rendezvényeken fogok dolgozni, alig várom. Oké, bevallom, a lábam és az egyik karom még kicsit fájdogál, vagyis inkább zsibbad, de ez igazán nem nagy probléma, átvészelem. Majd vissza kell mennem az orvoshoz, de ráér még az a kontrollvizsgálat − nyilatkozta nevetve a Borsnak Lajsz, aki számos nehéz időszakon ment keresztül élete során, de töretlen optimizmusa és életszeretete a legsötétebb periódusokon is átsegítette.

Öt infarktus és egy agyvérzés után kezdett új életet

Lajsz András egykor a legnagyobb tévéműsorokban, rendezvényeken keverte a koktélokat, nagyon népszerű és tehetős volt. Aztán a semmiből jöttek a bajok. Első, második, harmadik, negyedik majd ötödik infarktus, közben pedig egy agyvérzés is. Lajsz összességében közel egy évet töltött kórházban, időközben a házassága is zátonyra futott, mert megcsalta a feleségét. A sorsában pozitív fordulópont volt a tavalyi év vége, amikor a vírus miatt becsődölt az utolsó üzlete is, és gyakorlatilag az utcára került. Ekkor a volt felesége, sokak meglepetésére, öt év után visszafogadta a közös érdi házba.

− Újrakezdem az életem, a semmiből. Újra húszévesnek érzem magam. Na, nem a fizikai állapotom miatt, hanem a karrierem szempontjából. Egy kis sörözőt működtetek Érden, ami tavaly október harmincadikán ugyan megnyitott, de a vírus miatt nyolc nap múlva be is kellett zárni. Most újra kinyitott a hely, egy hete. Még nem tudom megmondani, hogy gazdaságilag kifizetődő lesz vagy sem. De talán nem is ez a lényeg – mesélte Lajsz a Borsnak 2021 nyarán.