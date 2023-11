Most jött a lesújtó hír: meghalt az X-faktor korábbi döntőse

Ahogy arról korábban már beszámoltunk Johnny Ruffo-nál néhány éve súlyos betegséget diagnosztizáltak. Az énekes egyszer már legyőzte a rákot, azonban 2020-ban újra visszatért a betegsége.

Johnny Ruffo 35 évet élt / Fotó: Pixabay

Most egy szomorú hír érkezett: Johnny Ruffo elhunyt. A népszerű sztártól a családja és a párja egy megható posztban búcsúzott az Instagram-oldalán:

Fájó szívvel kellett ma búcsúznunk szeretett Johnnynktól. Társával, Tahnee-vel és családjával körülvéve, Johnny békésen elment

- olvasható a szívszorító közleményben.

Johnny Ruffónál először 2017-ben diagnosztizáltak agydaganatot, ami után a kötelességének érezte, hogy felhívja mások figyelmét a betegség súlyosságára. Állapota először javult, de a rák 2020-ban újra visszatért, ekkor pedig az orvosai közölték vele, hogy már csak néhány éve van hátra, mivel a betegsége gyógyíthatatlan.

A színész-énekest 2011-ben ismerte meg a közönség Ausztráliában, amikor jelentkezett az X-Faktorba, ahol egészen a döntőig jutott, majd ezt követően a Home and Away sorozatban 3 évig alakította Chris Harringtont. Johnny Ruffó a Dancing with the Stars egyik évadát is megnyerte - emlékeztet cikkében a BBC.