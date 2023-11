Mélypontra került Beat, piacra dobta imádott kabátját

A Fekete Vonat egykori rappere, Fehér Tibor közel egy éve él hajléktalanként. Bevételek és munka hiányában nehezen boldogul a mindennapokban, nem számíthat másra, csak a barátaira, akik az utóbbi időben sorra fordulnak el tőle. A kivételesen tehetséges zenész ma már a túlélésért küzd, erre enged következtetni az is, hogy az interneten árulja a holmijait. Pontosabban azt az ominózus piros kabátot, amit korábban elloptak tőle.

„Kifogytam belőle… XXL ☆ ELADÓ ☆ Írj privátban... 🙂” – írja az „apróhirdetés” mellé a rapper.

Beat még februárban a közösségi oldalán tette közzé: lopás áldozata lett. Nem mást, mint egyenként több mint félmillió forintot érő kabátjait lopták el tőle.

– Eltűnt 2 kabátom az otthonomból. Szeretném kijelenteni: holnap reggel feljelentést teszek a rendőrségen és igen, pontosan tudom, ki lopta el! – írta ki a zenész.

A rapper arra számított, hogy a tettes olvassa majd a bejegyzést, ugyanakkor azt is leírta: a számára eszmeileg is értékes kabátok eltűnésével egy konkrét személyt gyanúsít, mi több, meg is fenyegette a vélt elkövetőt, hogyha nem kerül elő a kabát rövid időn belül, a rendőrségre megy.

Az egyik szóban forgó értékes kabát egy Paris Saint-Germain darab, a másik pedig egy Avirex dzseki, ami akár 500.000 forintot is megér.

Félmilliót érő kabátját a neten árusítja. (Fotó: Fekete Vonat)

Időközben kiderült, szó sincs itt ilyen formán betörésről vagy lopásról. Pedig Beat egyik őrjöngő videójában a barátokat, a volt zenésztársakat, egyben pedig azt a nőt, akivel 23 évet élt házasságban, nem mellesleg a gyermekei édesanyját is lehordta a sárga földig. Ezt már az exfeleség sem tűrte tovább. Egy Facebook-os posztjában nyitotta ki a száját, és tisztázta magát a gyalázkodó vádak alól. Éppen ebben tett említést arról a bizonyos kabátról is, ami jelenleg az új gazdáját keresi.

A legundorítóbb húzásod viszont az volt, mikor elloptad a tévét a lakásból. És eladtad. És én ezért azt mondtam neked, hogy nem adom vissza a kabátodat, addig, amíg nem hozod vissza a tévét az unokáknak.

– Mert nem velem b...tál ki, hanem a saját unokánkkal, mert a kislány, tudtad, hogy azt nézegeti a járókából, sír, ha nem megy a mese és nem nézheti. Erre bementél a Víg utcába és feljelentést tettél, hogy elloptam a kabátot! – írta korábban az asszony.

Nos, mindez már a múlt. A lényegen nem is változtat, annyira nehéz helyzetbe került a rapper, hogy féltve őrzött, eszmei értékkel bíró dzsekije is eladósorba került. És úgy tűnik, jelentkező szép számmal akad, már csak az a kérdés, hajlandó lesz-e valaki a több százezer forintot leperkálni érte. Az viszont tény, csak átmenetileg oldhatja meg a pénz a súlyos gondokkal küzdő Beat helyzetét.