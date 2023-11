Marics Petiékkel nehezen bírtak a szülei

Óriási sikere van Marics Petinek a TV2 Dancing with the Stars műsorában. Az énekes nagyon szorgalmasan tanul, és ennek meg is van az eredménye.

Marics Petinek két bátyja van, mire ő született, már edzettek voltak a szülei (Fotó: Nagy Zoltán)

– Amikor sportról van szó, akkor átkattan az agyam, és imádok megtanulni bármit. A tánc pedig egy kemény sport! Viszont ha olyasmiről van szó, ami egyáltalán nem érdekel, akkor annyira azért nem teszem oda magam. Ilyen volt nekem például a töri vagy a kémia. A mozgás és a sport viszont nagyon előkelő helyet foglal el a szívemben, számomra a legbecsülendőbb dolog az, ha valaki élsportoló – kezdte a hot! magazinnak Peti, aki maga is élsportolónak készült. – Az egyik bátyámmal és Milánnal (Valkusz Milán - a szerk.) profi sportolók akartunk lenni, de végül közbeszólt a zene, amivel viszont sikerült elérnünk azt, amit akartunk, ezért lemondtunk a sportolói álomról. A szüleim azt akarták, hogy mindenféleképpen fejezzem be az egyetemet, de végül megértették, hogy a zene az utam.

Marics Petinek jó a kapcsolata a szüleivel

Az énekesnek két bátyja van, saját bevallása szerint nem volt könnyű dolguk a szüleinek, amikor még gyerekek voltak. A család azonban mindig is összetartott, és ez így van egészen a mai napig.

– Azért szerintem három fiúgyerekkel nem sok jóra számíthat az ember! – nevetett. – Nehezen bírták, de mivel két bátyám van, mire én jöttem, már hozzászoktak ahhoz, hogy ez egy melós sztori.

Szerintem nagyon ügyesek voltak, mert sikerült felnevelniük mindhármunkat. A mai napig nagyon jó velük a kapcsolatom, eljönnek a koncertjeinkre, és most is nagyon szurkolnak nekem a Dancingben.

A ValMar duó énekese szeretné a műsor után is kamatoztatni az új tudását, vagyis a táncot, hiszen a koncertjein is sokat mozog a színpadon. Ezzel az a szándéka, hogy közönségének is tudjon kedveskedni.

Stana Alexandrával megtalálták a közös hangot (Fotó: hot! magazin)

– Ezek a mozdulatok eddig csak ösztönből való hullámzásokból álltak. Viszont most már talán lesz benne néhány igazi táncos lépés is – gondolkodott el Peti, aki nagyon jól kijön a táncpartnerével, Stana Alexandrával. – Velem nem nehéz megtalálni a közös hangot, könnyedén el tudok beszélgetni szinte bárkivel. Szandi ultra pozitív, energikus, és benne van a hülyeségeimben, tehát nem sértődik meg egy-egy bevállalósabb poénomon – súgta meg.

Maximalista lett Ahogyan hétről hétre fejlődik, úgy szeretne egyre jobban teljesíteni. A cél pedig nem más, mint a maximális pontszám. – Túlságosan szeretnék maximumpontszámot! Eleinte nem akartam versenyként felfogni ezt a műsort, de most már nagyon komolyan veszem – jelentette ki.