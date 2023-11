Elképesztő dologra készül Majka, most végre megmutatta

Majka bejelentette, hogy a csapatával már most a jövő év március 23-i koncertre készülnek. A rapper közösségi oldalán jelentkezett be a helyszínről, a rajongók pedig izgulhatnak, ugyanis nem akármilyen fellépésről van szó – ilyet még sosem csinált a híresség, valószínűleg még ő is izgul egy kicsit emiatt.

Fotó: Szabolcs László / TV2

Majka azokról a pillanatokról készített videót, amikor is a csapatával a felvétel készültekor állította össze technikailag, hogy hogy nézzen ki a színpad – és ez még csak a kezdet, hiszen még több hónap van a koncertig, ami alatt biztos, hogy még rengeteg érdekességet fognak kitalálni Majkáék, hogy a lehető legjobb élmény nyújtsák a közönségnek.

MVM Dome!! 2024 március 23!! Mar most megkezdjük az előkészületeket

– írta a videó mellé a rapper, aki szerint óriási partit fognak csapni, de ezt már megszokhatták tőle és a csapatától a rajongók, hiszen mindig rendesen odateszik magukat, akárhol is lépnek fel.

Itt lehet megtekinteni Majka videóját: