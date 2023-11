Lebukott: kiderült Reviczky Gábor nagy titka

Egy vadonatúj műsort hozott a televízió nézőinek M5 csatorna. Novembertől ugyanis a Családfamesék című sorozatban fogják feltárni ismert emberek származását. Az első részben a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, Reviczky Gábor őseinek múltját kutatták, akinek – mint kiderült – a vérében van a tehetség – írja a Híradó.

Fotó: Nagy Gábor

„Úgy tudom, édesapám oldaláról erdélyi és nemesi származású vagyok, édesanyám részéről pedig baranyai sváb. Olyan korban születtem, amikor nem volt szokás a családról, származásról beszélni. A vándorlás meghatározta őseim életét, mivel sok katona volt közöttük, akik különböző helyeken teljesítettek időszakos szolgálatot” – mesélte Reviczky Gábor.

Az összefoglaltakat pedig a szakemberek is igazolni tudták. Sőt több érdekes dologra is rábukkantak, amit a közkedvelt színész még csak nem is sejtett.

„Érdekes dolgot találtunk a családfájában: hatod-unokatestvére, Rozsnyay Mátyás – bár eredetileg gyógyszerészként végzett – a sakkozás magyar műszavainak megalkotója volt és sakkfejtörőket készített. Eleinte Bécsben dolgozott, majd Aradra költözött, hogy megszervezze a helyi gyógyszerészeti ellátást, és közben politizált is. Utcát is elneveztek róla, valamint azt is feljegyezték, hogy a családja nemesi címet kapott Báthory Zsigmond fejedelemtől” – összegezte Ritter György, a Magyar Nemzeti Levéltár szakértője az M5 műsorában.