Kucsera Gáborék újra együtt, Király Lindának szerelmet vallottak, Bochkor Gábor eltűnt

Úgy látszik, nem csillapodik az érdeklődés Kucsera Gábor körül. A világbajnok kajakos és párja, amióta tíz közös év és három gyerkőc után bejelentették válásukat, a közvéleményt minden érdekli, ami a jóképű, egyedülálló apukával történik. Így volt ez a héten is, amikor új közös fotót tett ki, vagy amikor az Ázsia Expresszben mentő vitte el őket Tóth Dáviddal...

Kucsera Gábor élete izgalomban tartja az olvasókat is Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin

Újra együtt vannak Kucsera Gáborék

Közös fotóval jelentette be az Ázsia Expressz sztárja a nagy hírt, miszerint újra együtt vannak. S bár mindenki elsőre volt nejére, Tápai Szabinára gondolt, műsorbeli ellenfeleivel találkozott újra a kajakos. Mint ismert a TV2 reality-jében szoros barátságok köttettek, a több hét összezártság után is jóban maradtak a játékosok.

A tegnap este margójára! Mi nagyon örültünk, hogy újra összeállhattunk, ha csak egy közös produkció erejére is, mert mindig jó hangulatban és rengeteg nevetéssel telnek az együtt töltött idők a műsor óta!

Szerelmet vallott táncpartnere Király Lindának

A Bors szerkesztőségében járt a gyönyörű énekesnő és párja, Suti András, miután kiestek a Dancing with the Stars műsorból. Király Linda és partnere a kőkemény próbák alatt nagyon szoros barátságot kötöttek és a profi táncos rengeteget segített abban neki, hogy elfogadja önmagát úgy, ahogy van. Kameránk előtt pedig végül hatalmas nevetések közepette még egy szerelmi vallomás is elhangzott.

Újra ledobta a ruháit Baukó Éva

Az utóbbi időben mintha kicsit visszavett volna a szereplésből az egykori valósághős. De most mégis úgy döntött, kényezteti hatalmas követőtáborát és újra megvillantja csodás testét. Mondanunk sem kell, elállt a rajongók szava, ahogy Éva egy zongorán szexizik.

Mentő vitte el Kucsera Gábort és Tóth Dávidot

A héten zajlott a televízióban az Ázsia Expressz döntő hete, ami százezreket ültetett minden este a képernyő elé. A fődíj nagy esélyesei a Kempf Zozo- Pető Brúnó és a Kucsera-Tóth páros voltak, de ott lihegett a nyakukban a Hegyes-Vágner duó is. A verseny egy pontján a két olimpikon kajakos úgy szerzett előnyt, hogy szemfülesen leintettek egy mentőautót.

Mentőautóval mentél már helyszínre? Nagyon komoly! Kapcsold be a szirénát, aztán sorolj ki! Menjünk!



Bochkort hiába várták hétfő reggel, nem jelent meg Fotó: Retro Rádió

Eltűnt Bochkor Gábor

A hét első napján hiába várták a Retro Rádió hallgatói, hogy meghallják Bocsi jellegzetes hangját. A showman ugyanis eltűnt, így három állandó kollégája: Lovász Laci, Gyuri és Anett igyekeztek felvenni nélküle a ritmust és egyben pótolni őt. A kíváncsi hallgatók nem kaptak választ kedvencük hiányzására. De mint a közösségi oldalakról kiderült: Bochkor Gábor debreceni jó barátja, a volt válogatott focista, Dombi Tibor születésnapját ünnepelték együtt a Tankcsapda sztárjaival.