Esztergályos Cecília, Pataki Ágnes: ki az a nő, aki inspirál?

Miről ismerszik meg az inspiráló személyiség? Először Esztergályos Cecíliát kérdeztük erről, aki az egyéniség szerepét emeli ki:

– Inspiráló úgy tud lenni valaki ma, hogy ha olyan az egyénisége, hogy nem kell sokat beszélnie ahhoz, hogy kövessék, hogy hallgassanak rá – vélekedik a Kossuth-díjas színművész nem sok beszéddel, lényegre törő rövidséggel, amiből kitűnik, ő maga is inspiráló személyiség.

Pataki Ágnes minden alkalomnak örül, ahol szerepet kapnak azok a nők, akik jól döntenek életük nagy, vagy akár kis kérdéseiben.

– Nagyon fontos az, hogy láthatóvá váljanak azok a nők, akik valamit letettek az asztalra, akik szabadon, jól, tudatosan döntenek a saját életük nagy kérdéseiben, de a kis kérdésekben is. És hogyha vannak ilyen megjelenési lehetőségek, mint például az Inspiráló Nők Díja, akkor ezek a nők példaképekké válhatnak – hangsúlyozta Pataki Ági, Balázs Béla-díjas filmproducer, egykori fotómodell. Ő, s Esztergályos Cecília is tagja annak a szakmai bizottságnak, amely kijelölte, kik indulhatnak a Femcafe.hu Inspiráló Nők címéért. Szavazni november 14-ig lehet a portál oldalán, s a november 29-i gálaesten tévéfelvétel is készül, melyet a TV2 Csoport tűz majd műsorára.