"Hosszú ideig szeretnék élni" - így marad fiatal a 71 éves Pataki Ági

Bár 71 éves, legalább 20 évet letagadhatna a korából Pataki Ági. Az egykori manöken remek formában van, amit szerinte az egészséges életmódjának köszönhet, ám mint kiderült, nincs teljesen megelégedve magával. Főleg azért, mert az utóbbi időben felszaladt rá pár kiló.

Fotó: TV2

Pataki Ágnes jó pár évet letagadhatna a korából

- Az új év első napjai a fogadalmakról szólnak, és nekem is fontosak ezek. Azért osztottam meg, hogy felszaladt rám néhány kiló, de már dolgozom rajta, mert szeretném az emberek figyelmét is felhívni arra, hogy próbáljuk meg időben megfogni a rossz folyamatokat - mondta a Blikknek a manöken, aki emellett szeretne még egészségesebben is élni.

Hosszú ideig szeretnék élni, de nem mindegy, hogy hogyan. Az egészség mindennek a kiindulópontja: attól leszünk jókedélyűek, szépek, energikusak és boldogok is, ha minőségi életet tudunk élni. Szerencsére ebben partner a családom is

– tette hozzá Ági.