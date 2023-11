Ennyi volt! Ennek a párosnak véget ért az Ázsia Expressz

Ha péntek, akkor hajsza, ezt jól tudják az Ázsia Expressz versenyzői is, akik immáron Guatemalában küzdenek az elemekkel. Ezúttal is három páros volt, akik a kiesés szélére sodródtak, s bár minden követ megmozgattak, hogy tovább harcolhassanak a fődíjért, az egyiküknek búcsúznia kellett.

De ne rohanjunk ennyire előre, nézzük meg, mi történt a hajszán!

Fotó: TV2

Újabb sztárpár búcsúzott az Ázsia Expresszből

Elképesztő küzdelem

Ezúttal Kempf Zozón és Pető Brúnón, Kecskés Enikőn és Kafin, illetve Alekoszon és Varsányi Rékán volt a sor, hogy bizonyítsanak. Mivel ez az utolsó előtti hajsza volt, igazán nagy volt a tét, hiszen most, a döntőtől pár lépésre már senki sem búcsúzna olyan szívesen...

Mivel mindhárom páros tudja már, milyen egy hajsza, így óriási elánnal vágtak neki a versenynek. Zozo és Brúnó a tőlük megszokott módon vezették a sort, de Kafi és Enikő sem volt sokkal lemaradva. Sőt, Alekosz és Réka is próbálták tartani az iramot, még úgy is, hogy az elmúlt egy hétben nagyon eltávolodtak egymástól. Ezúttal is érezhető volt köztük a feszültség, azonban a cél ott lebegett a szemük előtt.

Végül a beérkezés sorrendje a papírforma szerint történt. Elsőként a tinilányok kedvencei értek Ördög Nórihoz, majd Kafi és Enikő. Azaz a görög hős és szőke partnernője búcsút mondott az Ázsia Expressznek.

