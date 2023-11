Döbbenetes fordulat a TV2-n: Lékai-Kiss Ramóna bejelentése mindenkit sokkolt

Megváltoznak a Dancing with the Stars szabályai. A döbbenetes fordulatot Stohl András és Lékai-Kiss Ramóna jelentette be, ami sokkolta a versenyzőket.

A jövő heti tematikánk az egy éjszakás kaland lesz. Ez sok mindent magába foglalhat, de most elmondjuk, hogy titeket ez mennyire érint. Jövő szombatra is két produkcióval kell készülnötök, egy egyéni koreográfiával és még egy egyéni koreográfiával. De most jön a csavar!

- mondta a versenyzők fel fordulva Stohl András.