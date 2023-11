Videóra vették: Budapest utcáit járja Angelina Jolie

Angelina Jolie 13 év után tért vissza Budapestre, a szerencsésebbek pedig már találkozhattak is vele! Ezúttal is egy film forgatására érkezett a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznő. Most az operaénekesnőt, Maria Callast alakítja Pablo Larrain chilei rendező Maria című filmjében, amely az utolsó párizsi, szomorú magányban eltöltött éveiről szól. Larrainnek ez lesz az első filmje, amelyet a magyar fővárosban forgatnak, és az a célja, hogy olyan nőt ábrázoljon, aki kulturális szempontból megváltoztatta a 20. századot.

Fotó: AFP

Angelina Jolie visszatért Budapestre

Elkezdődtek a forgatások

Jolie már napok óta a fővárosban van, a Mandiner információ szerint pedig kisebb gyermekei, a tizenhét éves Shiloh és a tizenöt éves Vivienne és Knox is vele tartott. A színésznő ráadásul nem bujkál a fővárosunkban: a minap ellátogatott a Magyar Állami Operaházba, ahol fotók is készültek róla. A felvételt az Operaház főigazgatója, Ókovács Szilveszter is megosztotta, melyhez érzelmes sorokat is mellékelt.

Ám Jolie nem csak vendégként járt az Operában, úgy tűnik, már a forgatások is elkezdődtek. Legalábbis erről tanúskodik az a videó, amelyet egy szemfüles rajongó készített. A képsorokon jól látszik a színésznő, és a kosztümös szereplők is mellette, illetve a rengeteg nézelődő, akik mind a hollywoodi hírességre vadásznak. Aki szerencsésebb, a következő hetekben még összefuthat kedvencével, hiszen az idei év végéig biztosan tartanak majd a forgatások.