Akár élete végéig szedheti a gyógyszereket betegsége miatt Nádai Anikó

Nádai Anikó igyekszik mindent megtenni az egészségéért, rendszeresen jár szűrővizsgálatokra, és erről nyíltan szokott a rajongóinak is beszélni. Korábban egy ilyen vizsgálat alkalmával derült ki, hogy a pajzsmirigye évek óta nem működik megfelelően. Anikó ekkor elmondta, hogy az endokrinológusa nem szolgált jó hírekkel, és további vizsgálatokra küldték, amiknek az eredményét most meg is osztotta a követőivel.

Akár élete végéig szedheti a gyógyszert a pajzsmirigyére. (Fotó: Markovics Gábor)

Voltam ultrahangon, ami kimutatta, hogy van egy kis ciszta, de kóros eltérés nem látható. Viszont az értékeim tovább romlottak, a szelén és cink bevitel ellenére is, így végül a gyógyszeres kezelés mellett döntött a doktornő. Nagyon furcsa érzés volt olvasni a betegtájékoztatót, ahol az alkalmazás időtartama alatt a következő mondat szerepel: “néhány hónapig, évig, vagy akár élethosszig is szednie kell”. Bevallom ez elsőre elég elszomorító, megtanulni együtt élni egy gyógyszerrel, amit minden nap, ugyanabban az időben, életem végéig szendni kell…. Hát így kezdődik…

– Miután sajnáltam magam legalább 10 percig, rájöttem, hogy szerencse, hogy időben elmentem, nincs nagy gond és ettől nem fogom feldobni a talpam. Annyi minden van, amin változtattam már, ez is menni fog és megszokom majd – írta közösségi oldalán Anikó, aki azt is hozzátette, hogy a gyógyszer beállítása egy hosszabb folyamat lesz, ezért havonta vissza kell menni kivizsgálásra.

Anikó azt is elmondta, hogy biztos benne, hogy még nem sikerült a számára megfelelő dózist eltalálni, ami néhány vicces és kellemetlen pillanatot is eredményezett.



Ház után a jöhet a házasság

Nádai Anikó és Hajmásy Péter jelenleg éppen álomotthonukat építik, ami a pár életében a prioritás. A műsorvezető nemrég a hot! magazinnak adott interjút, ahol azt is elmondta, hogy valószínűleg jövő tavasszal be is költözhetnek. Emellett a pár abban is bízik, hogy a költözés után az esküvőt is megtarthatják majd.

– Általában akkor van időm tervezgetni az esküvőt, amikor a gyerekek már alszanak. Jó érzés ezzel foglalkozni és utánanézni annak, hogy milyen lehetőségek vannak most, de még nincs semmi konkrétum a nagy napunkkal kapcsolatban. Csupán annyi, hogy szeretjük egymást, és mindenképpen szeretnénk összeházasodni, de a jóra – mint mindig – várni kell.