A 74 évesen is bombázó divattervezőnő elárulta fiatalsága titkát

Az ázsiai származású amerikai divattervező, Vera Wang elképesztően néz ki. A 74 éves hölgy simán évtizedeket tagadhatna le a korából, és ha csak nem lenne papírja róla, hogy mikor született, senki nem hinné el, hogy mennyi idős. A népszerű esküvői ruhatervező most elárulta, hogy minek köszönheti hibátlan alakját.

Noha Vera Wang arcán már meglátszanak az évek, testét egy húszéves is megirigyelheti Fotó: AFP

Vera Wang biztosan ritka genetikai adottságokkal rendelkezik, ugyanis míg mások ránéznek egy kis gyorskajára, azonnal elhíznak, addig neki szinte az étkezése alapját képezik a nem épp egészségesnek kikiáltott falatok.

– Sokszor eszem a McDonald'sban, élvezem a fánkokat is, főleg a tejszínnel töltötteket, és a cukorral bevont tetejűeket. Emellett szeretem a rózsaszín cukordarával megszórt, belül krémes és vaníliás fánkokat is – kezdte beszámolóját Vera a Mirrornak. A divattervező azonban rámutatott arra is, hogy szerinte mi a fiatalságának titka:

Röviden: munka, sok alvás, vodkakoktél és kevés napsütés.

Egész életemben dolgoztam, azt hiszem, hogy a munka tart fiatalon. Hosszú órákat dolgozom, közben két lánygyereket neveltem fel, szerintem az elfoglaltság a legegészségesebb dolog a világon – fejtette ki titkát Vera.