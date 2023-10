Üzenetekkel bombázzák a rehab után Molnár Gusztávot, ez áll bennük

Molnár Gusztáv körülbelül két hónappal ezelőtt hagyta el azt a komlói addiktológiai központot, ami a krónikus szenvedélybetegségtől megszabadulni kívánó embereknek segít talpra állni. A színész 265 napon keresztül küzdött a démonaival Komlón, az orvosok korábban azt mondták, ha tavaly novemberben a barátai nem viszik be, ma már nem lenne életben. Gusztáv viszont hihetetlen akaraterőről és kitartásról tett tanúbizonyságot, a külvilágtól teljesen elzárva gyógyult, már több mint 300 napja nem ivott alkoholt. Új szenvedélye a sport, és a külsején is látszik, hogy teljesen új életet kezdett a rehab óta.

Példaképként tekintenek rá

A színész élete fenekestül felfordult, amióta a gyógyulás útjára lépett. A Borsnak elmondta, néha zavarba is jön attól, mennyi megkeresést kap olyanoktól, akik hasonló függőséggel, problémával küzdenek, mint amiken neki kellett felülemelkednie a túlélés érdekében.

Nem túlzás ugyanis azt állítani, hogy veszélybe került az élete

- Naponta kapok leveleket függőktől, vagy olyanoktól, akiknek a családjában jelen van ez a probléma. Számomra is szokatlan, de példaképként tekintenek rám, segítséget kérnek. Lehetek bármilyen elfoglalt, mindegyik levélre, megkeresésre válaszolok, sőt, a levélírók telefonszámát is el szoktam kérni, amivel alaposan meglepem őket. Olyan is előfordult már, hogy személyesen is találkoztam valakivel, annyira megragadott a története. Ilyenkor igyekszem megosztani a tapasztalataimat, és azt sem titkolom, milyen nehézségeken mentem keresztül.

- kezdte a Borsnak Guszti, aki nem gondolja, hogy ő találta fel a spanyol viaszt, de ahol tud, segít a komlói tapasztalataival.

Az utcán is megállítják

A színész szeptember 17-én arról számolt be, hogy egy fiú teljesen váratlanul megállította őt az utcán, hogy elmondja: az ő példájából tanulva mert segítséget kérni, hogy legyőzze a függőségét.

Ma megállított egy fiú az utcán, és megköszönte, hogy miattam mert segítséget kérni ő is. Talán ez az egyik legjobb dolog, ami mostanában történt velem. Szép estét mindenkinek…

- írta akkor Guszti az Instagramon, a kommentelők pedig nem győzték dicsérni a kitartását.

-Tudod, miért szeret mindenki? Mert hiteles vagy. Mert vállalod a gyengeségeidet, a hibáidat. Szembenézel a problémákkal, nem elbújsz előlük. És mert ezekkel adsz erőt, mutatsz utat másoknak. Vagyis feladatod van. Mi meg szemmel tartunk, mert nagyon bírunk Téged. Reméljük, hamarosan láthatunk a képernyőn. Vagy bárhol. Akárhol.

- Csak így tovább! Büszkén, emelt fővel, előre nézve! Egy családtagom épp most küzd...de nem adja fel! Bízom benne, hogy neki is sikerülni fog!

- Erőt és kitartást kívánok, nagy utat tettél meg, és ez nagyon szép teljesítmény! Tudod: nincs más hátra, mint előre.

Ilyen és ehhez hasonló hozzászólások árasztották el Guszti bejegyzését, ő pedig a Borsnak azt is elárulta, komolyan fontolgatja, hogy a jövőben a színészet mellett segítői pályára lép.