Fotóval vallott érzéseiről Tóth Gabi: Szeretlek

Tóth Gabi életében bármi is történik, mindig lesz egy biztos pont: a kislánya. Hannarózát imádja az anyukája, és bármit meg is tenne érte. Most Gabi Instaram-oldalán osztott meg róla egy fotót, a Lány Gyermekek Világnapja alkalmából.

Fotó: TV2

- írta a cuki fotó mellé az énekesnő.

Ahogyan azt a Bors is megírta, Tóth Gabi és Krausz Gábor házassága véget ért. Senki nem hitte volna, hogy éppen az ő gyönyörűnek tűnő kapcsolatuk veszik oda olyan hirtelen, mindössze néhány hónappal azután, hogy – elérve az álmukat – beköltözhettek abba az otthonba, amelyre már régóta vágytak. Mindennek ellenére kislányukra nagyon odafigyelnek: mindenben szem előtt tartják az érdekeit.