Sugárzik a boldogság Epres Panniról, csak egy pulóver volt rajta

Epres Pannit a legnagyobb büszkeségeink között tudhatjuk számon. Világszínvonalon hirdeti a magyar lányok szépségét, és olyan kedvesség és szeretet árad róla, ami rendkívül ritka.

Epres Panni

Nemrég számolhattunk be arról, hogy Epres Panni egy különleges divateseményen járt Párizsban. Az eseményen pedig nem is akárkivel, hanem Penélope Cruzzal találkozott, akivel egy közös fotót is készített. Most pedig egy káprázatos fotóval örvendeztette meg a rajongóit, amin csupán egy őszi barna pulóver volt rajta. Panni mindehhez egy olyan mosolyt villantott, amivel bárki szívét meg tudná melengetni.

- A valódi, szívből jövő örömöt onnan tudod felismerni magadban, hogy szinte semmi külső oka nincs – írta fotójához a Müller Péter idézetet.

Ahogy pedig az lenni szokott rengeteg kedvelést és elismerő hozzászólást kapott Epres Panni. A fényképére például Nagy Réka négy szívet és egy szerelmes arcot küldött válaszol.

Csodaszép vagy Panni! Természetes szépség vagy! Jól elkapott pillanat !!!

- írta az egyik rajongója.

Megállt az eszem annyi kedvesség van benned

– tette hozzá egy másik követője.

Csodálatos példakép

– fűzte hozzá egy harmadik.

