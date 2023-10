Három díjat nyert a SEMMELWEIS a Los Angeles-i Magyar Filmfesztiválon

Október 31-ig a legújabb magyar filmeké a főszerep a Laemmle Monica Film Centerben Los Angeles-ben. A 21. alkalommal megrendezett Los Angeles-i Magyar Filmfesztivál díjazottjait a hétvégén jelentették be. Az anyák megmentőjeként ismert Semmelweis Ignác világhírű magyar orvos életét bemutató alkotást a Los Angeles-i fesztivál nyitófilmjeként mutatták be, ahol a közönség és a szakma is nagy lelkesedéssel fogadta. A megnyitó gálán részt vettek a film alkotói, Káel Csaba kormánybiztos és Colleen Bell, a California Film Commission vezetője, aki korábban az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete volt.

Colleen Bell California Film Commission vezető, Káel Csaba kormánybiztos, Nagy Katica színésznő, Bunyik Béla fesztiváligazgató és Lajos Tamás producer Fotó: Nemzeti Filmintézet

„Nagy öröm megélni ezt a sikert, ami a magyar alkotókat fogadta most Los Angeles-ben és külön öröm, hogy a két magyar Nobel-díjas évében egy világhírű magyar tudósról készült filmet mutathatunk be. A New Yorkban tartott világpremier után most Los Angeles-ben is teltház várta Koltai Lajos új filmjét, ismét nagy a kíváncsiság a magyar alkotások iránt” – nyilatkozta Káel Csaba Los Angeles-ben.

A nagy presztízsű amerikai filmes hírportál, a Variety a Semmelweis premier kapcsán részletes írást szentelt az alkotásnak megszólaltatva Koltai Lajost. A rendező elmondta, hogy fiatalkora óta meghatározó filmélményként maradt vele az 1952-es Semmelweis film, nagy kihívás volt a világ legismertebb magyar orvosáról életrajzi filmet készíteni, és csodálatos volt visszatérni a rendezéshez.

A 21. Los Angeles-i Magyar Filmfesztivál legjobb filmjének díja mellett Vecsei H. Miklós főszereplő a legjobb színész, míg Nagy Katica a legjobb színésznő díját nyerte el a Semmelweis filmben nyújtott alakításáért, Román Katalinnal, a Hat hét főszereplőjével megosztva. A legjobb rendező díját Szakonyi Noémi Veronika kapta a nyílt örökbefogadás témáját középpontba állító Hat hét című megindító filmdrámáért, a legjobb forgatókönyv díját Köbli Norbertnek ítélték a Blokád című filmért, míg a legjobb operatőr díját Győri Márk kapta a Hadik-ért. A legjobb dokumentumfilm díját Széles Tamás a világhírű kaliforniai borkultúra megteremtője, Haraszthy Ágoston kalandos életét bemutató alkotásának ítélte a zsűri.

Koltai Lajost munkássága elismeréseként életműdíjjal jutalmazták a fesztivál nyitóeseményén.

A 21. Los Angeles-i Magyar Filmfesztivál zárófilmje az év legnagyobb hazai mozisikere, Zákonyi S. Tamás A nemzet aranyai címmel a magyar vízilabda-legendákról forgatott dokumentumfilmje lesz október 31-én.

A 21. Los Angeles-i Magyar Filmfesztivált a Filmintézet támogatásával a Bunyik Entertainment szervezi.