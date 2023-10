Rubint Réka elárulta: 12 éves fia, Zalán fizetést kap tőle

Rubint Réka férjével, Schobert Norbival együtt épített fel hatalmas vállalkozást a nulláról. A családi bizniszből ráadásul a sztárpár gyerekei is kiveszik a részüket: Lara más saját edzéseket tart, de öccse, Norbika is a mozgás köré építette az életét, akárcsak szülei. Azt azonban eddig rejtély övezte, hogy a 12 éves Schobert Zalán miként tudja segíteni szülei munkáját, most azonban Rubint Réka felfedte a titkot.

Profi vágó Schobert Norbiék legkisebb gyermeke

Az egész Rubint Réka egyik videójával kezdődött, a felvételen ugyanis többen kiszúrták a kamasz tükröződését.

Zalán milyen cuki, ahogy videózik a háttérben

– jegyezte meg az egyik szemfüles rajongó Rékának, aki a Metropolnak felfedte: nem először segített fia a videóknál.

− Zalán nagy segítség nekem, ami számomra félórás munka egy videóval, neki 5 perc! Felveszi, mi több, meg is vágja, és sokkal hamarabb kész vele, mint én. Nagyon sokat tanulok tőle! – lelkendezett Réka, aki hamar rájött: jóval gyorsabban elkészülnek a videók, ha Zalánra bízza őket. Természetesen nem ingyen: Réka megegyezett a fiával, hogy kifizeti a munkáját. Mint elárulta: nem kell nagy összegre gondolni, ugyanakkor következetesen minden munkáért, valamint jó jegyért jár neki némi anyagi jutalom.

– Megállapodtunk, kezet fogtunk rá: Zalán egy kész videó után kap egy kisebb összeget. Nem kell semmilyen nagy fizetésre gondolni, egy ezres jár egy videóért, azt hiszem.

Az ötösért szintén egy ezrest, egy témazáróért pedig a dupláját kapja Zazi, és képzeld: kitűnő a gyerek! Más zsebpénzt nem is kap

– nevetett a büszke anyuka, aki Schobert Norbival együtt úgy gondolja: egyáltalán nem baj, ha a gyerekek hamar találkoznak a pénz fogalmával.

Zalán egész más kamasz, mint amilyen Schobert Lara vagy Norbika volt

Rubint Réka azt is felfedte: Zalán egész másmilyen kamaszként, mint amilyen Norbika vagy Lara volt.

Zalán álomkamasz! Komolyan nem láttam még ilyet!

Norbika és Lara, ők ketten nehezebb falatok voltak, elismerem, nekik kellett kijárniuk az ösvényt. Én is ilyen voltam. Lázadtam. Most már más, Lara is visszakanyarodott hozzánk, és teljes a nyugalom” – mesélte Réka.