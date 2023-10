Polyák Lilla és Gömöri András Máté: Ez a szövetség betonbiztos alapokon nyugszik

Polyák Lilla és Gömöri András Máté egy másik kontinensen próbál szerencsét. A szerelmesek minden nehézség ellenére élvezik a Kanadában töltött időt, és pozitív élményekkel gazdagodnak.

– Már jó előre tudtuk, hogy nem lesz sétagalopp az első néhány hét, amikor áthelyezzük a székhelyünket. Így is alakult: hajtós hat hétnek néztünk elébe. Végül nem ment minden úgy, mint kés a vajban, de nagyon jól alakult a sorsunk. Várakozáson felül vettük az akadályokat, így nemcsak sikeres, hanem boldog időszak is a mostani az életünkben – kezdte Lilla a hot! magazinnak.

– A lakáskeresés és Bulcsúnak a megfelelő iskola választása sem volt könnyű – vette át a szót Máté. – De a végén a nevelt fiam számára megtaláltuk az egyik legmenőbb művészeti gimnáziumot: imádták őt, és fel is vették. Kinéztünk egy lakást is, ám a tulajdonos három hétig nem reagált a megkeresésünkre. Szerencsére azonban az utolsó pillanatban bejelentkezett, és így sikerült beköltöznünk. Mindketten úgy érezzük, hogy fentről extra támogatást kapunk.

Egyelőre úgy tűnik, hogy Gömöri András Máté és Polyák Lilla megtalálták a számításukat - Fotó: hot! magazin

Máté és Lilla szerint a kinti általános hangulat sokkal derűsebb és pozitívabb

Mindhármuk életében nagy kaland a kanadai utazás. Az első napokban csak kapkodták a fejüket, annyi elintézendő feladat és újdonság várt rájuk. De úgy tűnik, nagyon jól veszik az eléjük gördülő akadályokat.

– Minden előadásomat angolul tartják. Ráadásul kalóriadeficitben vagyok a versenyfelkészülés miatt, így néha kínszenvedés volt tartani a tempót a többiekkel, főleg úgy, hogy én vagyok az egyedüli külföldi diák az osztályomban. De szerencsére remek az iskola és a közeg is.

Emellett rengeteg ügyintézés is ránk hárult, ehhez társult a sok papírmunka, amit el kellett végeznünk. Ennek ellenére minden este hálásan fekszünk le, mert azt érzem, hogy rengeteget haladtunk Lillával.

A kinti általános hangulat sokkal derűsebb és pozitívabb energiát áraszt, mint az otthoni – mesélte Máté.

Sokan teljesen más világnak képzelik el a távoli kontinenst. A színész és a párja az oktatást találják igazán előnyösnek, hiszen Máté mellett a nevelt fiának, Bulcsúnak is sikerült bekerülnie abba az intézménybe, amelyikbe vágyott.

– Az itteni oktatási rendszer más, mint az otthoni, valahogy pozitívabbak, máshogy gondolkodnak az életre való nevelésről. Bulcsúnál is azt látom, hogy már nem stresszes, és ettől sokkal jobban teljesít – állította Máté.

A szerelmesek az edzésben is partnert látnak egymásban - Fotó: WEBER ZSOLT / hot! magazin

– Bulcsúnál itthon is alternatív gimnáziumot kerestünk – vette át a szót Lilla –, ami sokkal jobban fekszik neki. Itt kint ő állítja össze magának az órarendjét. Persze vannak alaptantárgyak is, de egy adott mennyiségű kreditnek kell meglennie. Teljesen kinyílt, és saját akaratából sokkal jobban kezdett tanulni és teljesíteni.

Nagy szívfájdalmuk volt, hogy a kutyusukat nem tudták magukkal hozni

Ha sokáig távol vagyunk az otthonunktól, bizony ránk törhet a honvágy. Lilláéknál is akadtak olyan személyek, akik különösen hiányoznak nekik Kanadában.

– Mindannyiunknak a szűk családi köre és a barátai hiányoznak, illetve anyukáink. Nekünk itthon kevés, de fontos barátunk van. Persze voltak olyan barátaink is, akikkel – a különböző nehezítő körülmények miatt, mint a távolság és a munka – nem találkoztunk-beszéltünk naponta, de ezekért mi megharcoltunk, ha erre érdemesnek bizonyultak. Emellett nagy szívfájdalmunk volt, hogy a kutyusunkat, Jumpert nem tudtuk magunkkal vinni. Anyósoméknál éli a csodálatos nyugdíjas éveit. Szoktunk vele videóhívásban beszélgetni – árulta el Máté.

Lilla és Máté több mint nyolc éve alkotnak egy párt. Mindkettőjükön látszik, hogy a szövetségük megbonthatatlan, a szerelmük örök. Ebben a sport is segíti őket, ettől beléjük van kódolva az akaraterő és a kitartás.

Lilláék egyelőre minden akadállyal megküzdenek - Fotó: hot! magazin

– Ez a szövetség betonbiztos alapokon nyugszik, különben nem tudnánk ilyen nagy horderejű döntést hozni, hogy más országban kezdünk élni. Vakon bízunk egymásban, és azt vallom, hogy az otthon ott van, ahol mi egymásnak ott vagyunk. Külön-külön egy főiskola, egy kontinensváltás vagy egy versenyre való felkészülés is sok lenne; ehhez képest mi egybegyúrtuk mindent, és megléptük: ha már lúd, legyen kövér. De egyetlen pillanatig sem gondoljuk, hogy valamit rosszul tettünk – tette hozzá a színész.

„Kint jelenleg nincs autónk és tévénk sem”

Máté versenye a napokban zajlott le, Lillának pedig dupla előadása volt A kőszívű ember fiaiból, így szinte egyáltalán nem tudtak pihenni az itthon töltött idő alatt.

– Nehezen tudunk az utóbbi időben kikapcsolódni vagy pihenni, de igyekszünk minden pillanatot megragadni, hogy kettesben legyünk. Nagyjából a repülőn van lehetőségünk aludni, ha nincs ott éppen egy síró kisbaba – mondta nevetve Máté.

Jelenleg ingáznak, és még nem döntötték el, hogy a jövőben hol élnek majd. Ez még a jövő zenéje.

– A jelen megoldandó problémái annyira százszázalékos embert kívánnak mindkettőnktől, hogy egyelőre nem tudjuk, hogy szeretnénk-e véglegesen kiköltözni. Büszke magyarok vagyunk, és kint is ezt képviseljük. Ha a sorsunk azt diktálja, akkor boldogan jövünk majd haza, és éljük az életünket. Vannak olyan motyóink, tárgyaink, amik az évek alatt ránk rakódtak, és velünk költöztek évekig, de nincs szívünk kidobni őket. Erre most nem volt időnk, ezért hat bőrönddel vágtunk neki a nagy kalandnak, ami nagyon felszabadító volt: nem ülnek a nyakunkban a dolgaink. Kint jelenleg nincs autónk és tévénk sem, sőt még a nappaliban is egy pokróc helyettesíti a foteleket, de ez egyáltalán nem okoz problémát, mert azt érzem, hogy felüdülés kicsit szabadnak lenni – vallotta be a színésznő.

Izmos család Máté mellett Lilla is súlyzókat ragadott az elmúlt években, és részt vett az első erőemelő-versenyén is, ahol végül a dobogó második fokára sikerült felállnia, amit a kitartásának és a heti háromszori edzésnek köszönhet.