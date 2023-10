Oldal cicit villantott Palvin Barbara - Fotó

Ahogy arról a Bors beszámolt, a leghíresebb magyar modell és világsztár kedvese, Dylan Sprouse július végén Magyarországon mondta ki a boldogító igent.

Palvin Barbara / Fotó: Anadolu Agency via AFP

A jeles eseményt követően egy ideig nem lehetett hallani Palvin Barbiről. De aztán megtört a jég, amikor a 2023-as Velencei Nemzetközi Filmfesztivál vörös szőnyegére lépett a csinos modell. S nem is kellett sokat várnunk, hogy egy újabb eseményen tegye tiszteletét. Ezúttal a párizsi divathétre látogatott el Barbara, aki oversize kosztümben tündökölt, ugyanis még a túlméretezett ruha is rendkívül jól állt neki. Arról már nem is beszélve, hogy az Instagram-oldalán megosztott lapozható képgalléria alapján, nem vett fel melltartott a blézere alá.