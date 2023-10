„Nem ismernélek fel” – L.L. Juniort zokniban és szandálban fotózták

Ami napjainkban ciki, az annak idején sok esetben teljesen átlagos és elfogadott volt. Ilyen például a zokni-szandál kombó (vagy a filmek esetében a cigaretta – több fekete-fehér filmben is vágni lehet a füstöt). Jól példázza ezt L.L. Junior 32(!) évvel ezelőtti fotója, melyet Instagram-oldalán osztott meg a sztár. A felvételen ő és a bátyja is zokniban, szandálban látható. Junior rajongói közül többen is bevallották, nem ismernék fel a 10 éves kedvencüket.

Fotó: MG

„Hűha! Hát téged nem ismertelek volna fel, viszont Zolit igen! Anyukátok nagyon szép volt, ti meg cukik!!!”

– írta Junior egyik követője.

„Nem ismernélek fel”

– vallotta be egy másik hozzászóló.

„De melyik vagy te?”

– tapintott rá a lényegre egy harmadik kommentelő.

(Eláruljuk: a barna melegítős L.L. Junior, mellette az édesanyja, akinek túloldalán Junior bátyja áll.)