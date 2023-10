Most érkezett: Kórházba került Opitz Barbi szerelme

Aggasztó fotó tűnt fel Opitz Barbi párjának Instagramján! Serleg Albert egy 24 órán át elérhető történetben osztotta meg, hogy váratlanul kórházba került. A fiatal zenész egy fotót is készített a kórteremből, amin az látható, hogy infúzióra kötötték.

Opitz Barbi kedvese váratlanul kórházba került. (Fotó: Nagy Zoltán)

Albert a nehézségek ellenére próbált pozitív maradni, az írta ugyanis a fotóhoz, hogy legalább saját szobát kapott. Az állapotáról azonban mélyen hallgatott, és azt sem árulta el a követőinek, hogy pontosan mi történt vele.

Nem csoda, hogy azonnal beindultak a találgatások!

Dráma dráma hátán

Sajnos az sem kizárt, hogy Albert egy újabb családi balhé áldozata lett, de persze az csak találgatás. Arról viszont korábban a Bors is beszámolt, hogy augusztus utolsó napjaiban az énekesnő édesanyja váratlanul megjelent Barbi VII. kerületi lakásában, és amikor meglátta, hogy Albert is ott van, nekiesett a fiatal fiúnak. Sőt, egy kés is volt nála!

- Anyuval rendszeresen beszélünk, a kiskutyámat, Sütit imádja, sokszor jön át sétáltatni. Amikor Albi itthon van, mindig jelzem neki, ilyenkor én viszem ki a kutyust. Most is írtam neki egy SMS-t, hogy nem vagyok egyedül, ezért is lepett meg, amikor beviharzott a lakásba. Rettenetes érzés volt az édesanyámat és Albit egy ilyen szituációban látni, még most sem tértem magamhoz, de Albi sem. Anyuval azóta nem beszéltünk, mindössze annyit írt, hogy reméli, jól összekarmolta Albertet – mondta a lány a történtek után a Blikknek.

Albert ismerősei, barátai őszintén remélik, hogy a fiatal fiú nem egy hasonló balhé miatt kötött ki az egyik kórházban!