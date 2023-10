Lefújta az esküvőt a TV2 sztárja, párja megkérdőjelezte a hűségét

Ma este van a Kőgazdag Fiatalok első évadának záró adása, amiben a szerelem és a pénz mérettetik meg egymással. Nem titok, hogy bizony nem az érzelmek fognak felülkerekedni. A Tv2 botrányokkal teli reality műsorában Herceg Csabi és kedvese, Herceg Letícia már egy ideje a nagyszabású esküvőjüket tervezték, de egyik pillanatról a másikra az egész szervezés tárgytalanná vált Csabi zsebbenyúlós döntése miatt.

Herceg Csabi lefújta az esküvőt, ami nagyon nem tetszett párjának (Fotó: TV2)

Közel volt már az esküvő

Csabi és Leti már mélyen benne voltak az esküvőjük szervezésében, ami azt illeti a gyűrűk megvásárlása mellett már a legény- és leánybúcsút is megtartották, de a vőlegény egyszer csak furán kezdett el viselkedni. Letícia számára már az első pillanattól kezdve nagyon fontos volt az esküvő, de párja nem erőltette meg magát a szervezésben, igazából csak azt tartotta fontosnak, hogy mindenből minden a legdrágább legyen.

– Engem annyira nem érdekel ez az egész. Egy dolog biztos, én nem egy átlagos esküvőt akarok – mondta korábban Csabi, aki állítása szerint párjának mindenből a legdrágábbat és a legjobbat szeretné megadni.

Első a pénz, második a szerelem

Csabi ugyanúgy szereti az autókat és az értéktárgyakat, mint leendő feleségét, ami némi fennakadást is okozott neki. A celeb közölte választottjával, hogy az esküvőre szánt fél millió eurót most inkább egy neonzöld Lamborghinire költi, így csúszni fog a nagy nap. A menyecske teljesen felháborodott, hiszen már szinte minden fixálva volt.

Én ezt nem hiszem el, hogy mindig csak magaddal foglalkozol! Akkor házasodj össze a Lambod-dal!

– vágta párja fejéhez Letícia, aki már párja hűségét is megkérdőjelezte a furcsa viselkedésből következtetve, mielőtt kiderült a sportautó érkezése.

Az internet népe meggyanúsította Herceg Csabit (Fotó: Máté Krisztián)

Sokat váltogatja az autóit, de a párját is?

A Redditen többen is megemlítették, hogy Csabi nem is annyira hűséges párjához, mint ahogy azt mutatja. Meggyanúsították, hogy több gyönyörű hölggyel is mélyebb kapcsolatba került, persze a bizonyítás már elmaradt. Valószínűsíthető, hogy a celeb lojalitását megkérdőjelezők fantáziája túl élénk, de azért reméljük Csabi nem váltogatja olyan gyakran a partnereit, mint az autóit.