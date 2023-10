Király Linda: „Engem most csak Andris érdekel” – Táncpartnere lebuktatta az énekesnőt

Király Linda nemcsak világszínvonalú énektudásáról, de határtalan jókedvéről is ismert. Bár ez alapvetően jó tulajdonság, ezúttal szerzett néhány nehéz pillanatot neki és profi tánctanárának, Suti Andrásnak. A páros a Dancing with the Stars negyedik évadának második adásában ugyanis paso doble-t táncolt, mely ezúttal tüzes helyett jeges hivatott lenni.

Linda jégkirálynőként paso doble-zott Suti andrás oldalán (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

„Nem bízhattam magam a tekerésre”

Lindának jégkirálynővé kellett átszellemülnie, ami a próbákon legtöbbször nevetésbe fulladt. Az élő adás során, a kamerák kereszttüzében azonban tökéletes volt az átlényegülés, olyannyira, hogy az utolsó lépések után még hosszú másodpercekig sem Király Linda, sem partnere nem jött ki a szerepéből. Mindezt a zsűri is értékelte, 23 ponttal ismerték el a produkciójukat, ami tekintve az idei évadban tapasztalt szigorukat, igen szép eredmény.

– Ha picit kényelmetlenül érzem magam a szituációban, akkor tuti, hogy nyomok egy poént, vagy elnevetem magam – vallott az adás után a Borsnak Linda, majd elismerte, kihívást jelentett neki ezt a feszes tánc: – Most nem bízhattam magam a tekerésre, twerkelésre. De ezért izgalmas ez a műsor, ezért tanulok ennyi mindent. Színpadra lépés előtt nagyon éreztem András energiáit, és emiatt végül átszellemültem, átmentem Jégkirálynőbe.

– A próbákon nehézkesebb nem röhögni, mert viccesek vagyunk – vette át a szót jókedvűen Suti András.

De amikor a produkció elkezdődött, akkor mindketten nagyon átszellemültünk. Benne is maradtunk: vége lett a táncnak, és volt még négy-öt másodperc, amíg mind a ketten feszültünk kicsit

– árulta el lapunknak a kulisszatitkot.

Linda és Andris a produkció után is szerepben maradt. (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

„Gyönyörű leveleket kapok nőktől”

Andris úgy véli, ebben a produkcióban megmutatkozott Linda művészi, előadói tehetsége is.

– Mivel a tánc félig sport, félig művészet, így tudta bizonyítani, hogy művészeti ágon is igencsak ott van − fogalmazott Andris, aki nem fukarkodik a bókokkal, ha Lindáról van szó. De mi a helyzet a nézők visszajelzéseivel? Milyen bókokat kap másoktól Linda?

– Eszméletlenül sok pozitív visszajelzést kapok – árulta el a Borsnak. – Olyan gyönyörű leveleket kapok nőktől, akik örülnek, hogy látnak hasonló alkatú nőt a táncparketten. Rengetegen írták, hogy biztatom őket azzal, hogy ki merek állni – idézte fel Linda, majd Andris közbeszólt, elárulva: férfiaktól is érkeznek szép számmal kedves üzenetek… De Linda − aki a produkció előtti kisfilmjében úgy fogalmazott, hogy a szerelmi élete pillanatnyilag pang − erre csak legyintett, és nevetve leszögezte:

– Engem most csak Andris érdekel!