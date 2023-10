Így jött össze 20 évvel fiatalabb barátnőjével Harsányi Levente

Harsányi Levente márciusban még csak szűkszavúan nyilatkozott arról, hogy hosszú idő után újra van egy hölgy az életében. Igaz, azt is elárulta, még csak alakulóban van a kapcsolatuk, de azt nem titkolta, hogy első látásra beleszeretett barátnőjébe. Most végre megismerhettük, ki rabolta el Levi szívét, ugyanis párjával a Palikék Világa Ilyen az élet című műsorban vendégeskedtek, ahol elmesélték találkozásuk történetét, valamint azt is, hogy gyermekeik hogyan ismerkedtek meg egymással.

Levi első látásra beleszeretett barátnőjébe (Fotó: Bánkuti Sándor)

Postásként mutatta be Lara Levit kislányának

A szerelmesekben az is hasonlít, hogy mindketten szülők, ugyanis a tévésnek két gyereke van, a most 14 éves Nándor és a 8 éves Lilla, Obersovszky Lara pedig egy kislány boldog édesanyja, aki előtt sokáig halogatta, hogy bemutassa-e a gyermekének Harsányit.

Nagyon húztam ezt a gyerekbemutatást, nem nagyon akartam. Sőt, Levit először mint postás mutattam be.

– Pont hozott nekem egy csomagot, véletlenül összefutottunk az utcán, és a kislányom egyből érezte, hogy ott valami más, abból, ahogy rám nézett. Zavarba jöttem, amit a lányom egyből megérzett. Akkor mondtam, hogy bemutatom a kislányom. Aki egyből furán nézett és kérdezte: anya, ez ki? Csak a postás – mondtam. Mindketten annyira zavarba jöttünk – emlékezett vissza Lara. Levente aztán a „postásból” nagyon jó barát lett, majd beismerték, hogy több van köztük a barátságnál. Azóta pedig a gyerekek is összeismerkedtek, jól kijönnek egymással, és már egy közös nyaraláson is jártak Olaszországban. Erről nemrég a hot! magazinnak mesélt a műsorvezető.

Megerősödött a szerelmem! Ennyi időt még nem töltöttünk együtt így, öten, de szerencsére nagyon jól sikerült.

– Úgy gondolom, egy nyaralás alatt minden kiderül a másikról: hogyan tudja megoldani a felmerülő problémákat, mennyire türelmes és a többi. Ezt úgy ugrottuk meg a kicsimmel, Larával, hogy ott voltak a gyerekeink is! Nagy egymásra találás volt ez a nyaralás – fogalmazott a lapnak Harsányi.

A műsorvezető hosszú ideig volt egyedül, tavasszal talált rá a szerelem (Fotó: Sulyok László)

„Stimmel a kémia és az eszméletlen érzés volt”

Palik Lászlónál természetesen a megismerkedésükről is ejtettek néhány szót.

– Először az illata tetszett, nem a parfüm, az ő illata, akkor érezhető, hogy stimmel a kémia és az eszméletlen érzés volt – árulta el Lara, aki nem messelegleg Münchenben született, sokáig ott is élt, és Németországban szintén műsorvezetőként dolgozott. – Ott voltunk egy helyszínen, egy kicsit táncoltunk, nem is foglalkoztam vele annyira, a barátnőmmel beszélgettünk. Elmentem a mosdóba, ahová utánam jött, néztem, miközben kezet mostam meg sminkeltem, hogy mit akar ez itt? Miért követ engem? – nevetett fel Lara.