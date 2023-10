Idén sem ússzuk meg a karácsonyt új Michael Bublé dal nélkül

A kanadai énekes megkerülhetetlen sztár karácsonykor. Michael Bublé hazánkban is óriási népszerűségnek örvend, több nagy sikerű koncertet adott Budapesten (legutóbb idén februárban lépett fel), 2011-ben megjelent Christmas című albuma pedig világszerte 16 millió példányban talált gazdára. Karácsonyi dalokból álló repertoárja – feldolgozta Mariah Carey All I Want For Christmas Is You című sikerét és Darlene Love Christmas (Baby Please Come Home) című slágerét, az olyan örökbecsűekről nem is beszélve, mint a Feliz Navidad, az It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, az A Holly Jolly Christmas vagy a White Christmas – pedig azóta is egyre csak bővül. Ünnepi albuma 10. jubileuma kapcsán új dalokkal jelentkezett, így 2021 végén a karácsonyi bulik meghatározó száma lett a The Christmas Sweater című slágere.

Fotó: Pexels/Oleksandr P (Képünk illusztráció)

Idén pedig újabb karácsonyi dallal érkezik Michael Bublé, akit Cher hívott duettezni élete első karácsonyi albumára. A Home című dal érdekessége, hogy eredetileg 2005-ben jelent meg és a kanadai sztár egyik legnagyobb slágere. Ráadásul eredetileg nem is karácsonyi dal, ezért újrahangszerelték (került bele karácsonyi harang) és itt-ott a dalszöveget is átírták – így lett rögtön az első sorból az Another summer day helyett Another Christmas day...