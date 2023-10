Hatalmas örömhírt jelentett be a ValMar sztárja

Az már biztos, nehéz most a ValMar énekeseinél népszerűbbet találni. A két tehetséges fiatal évek óta ír dalokat, de a Szikora Robi közreműködésével készült Úristen című szerzeményükkel bombaként robbantak be a köztudatba. Csak ez a slágerük egy év alatt 40 milliós megtekintésnél tart, de azóta még több elképesztően népszerű daluk jött ki.

A ValMar sztárjai örömhírt jelentettek be (Fotó: Máté Krisztián)

Elképesztő sikert jelentett be Valkusz Milán

Hatalmas népszerűségnek örvend a ValMar duó, úgy tűnik egy ideje, bármihez nyúlnak, arannyá válik. A fiatal énekesek egymás után írják a slágereket, és rengeteg felkérést kapnak televíziós műsorokba is. Ázsiójuk tovább nőtt, amióta Marics Peti zsűriként, Valkusz Milán pedig versenyzőként szerepelt a Sztárban Sztárban. És Tóth Andi exe most sincs tévés szereplés nélkül, nagy sikerrel lép színpadra szombatonként a Dancing with the Starsban.

A duó ráadásul most újabb mérföldkőhöz érkezett.

− Átszakadt a 200 M összmegtekintés gát youtube-on, megmosolyogtató – jelentette be Valkusz Milán az Instagram-oldalán.

Emlékszem arra, amikor hazafelé menet valamilyen teniszversenyről, ahova elkísért Peti, fejtegettük, hogy kezdjünk már el covereket csinálni külföldi zenékből… Elkezdtük….. szeretlek tesó, hogy mertünk @maricspeti életcél az 1.000.000.000 össz minimum!

Ahogy az már lenni szokott, azonnal beindultak a rajongók, özönlenek a gratulációk:

„Mennyi meló van ebben, legalább dupla ennyit meg Nektek! Megtérült a sok energia.”



„És igen, amikor az álmok valóra válnak! Gratulálok srácok! Megérdemlitek!”



„Ti vagytok az élő példa arra, hogy semmi sem lehetetlen! Én a kezdetek óta járom veletek ezt a csodautat, hálás vagyok mindenért, amit ti a zenéitekkel és a lényetekkel átadtok nekem! Köszönjük, hogy vagytok!”



„És ez még csak a kezdet, ne féljetek, sima ügy lesz az a 1.000.000.000! Rajtunk nem múlik majd, a számok ezentúl is mindenhol csak növekedni fognak, az biztos, hogy ti megérdemeltek mindent, nagyon büszkék vagyunk rátok! Köszönjük, hogy vagytok, köszönjük a nektek köszönhető, örökre szóló barátságokat, azt, hogy biztosan van egy Biztos talpon álló Otthonunk, menedékünk, ami mindig is lesz, sziklaszilárd, törhetetlen!Az egész Valmar családnak köszönet mindenért! Szívből kívánom, hogy a következő mérföldkövek teljesüljenek!”