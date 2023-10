Bodnár Attila: Rita a jobbik felem

A hegedülést a popzene váltotta fel egykor Bodnár Attila életében. A HIT együttes front­embere volt, majd három évig énekelt a Modern Hungáriában. A fele­ségével, Pap Ritával arany- és platinalemezeket adtak ki, saját lemez­kiadójuk van, és tévéműsorokat is készítenek. Két gyerekük van, Krisztián és Fanni. A lányuk követi őket a könnyűzenei pályán - többek között erről is mesélt Attila a hot! magazinnak adott interjújában.

Pap Rita és Bodnár Attila elválaszthatatlan párost alkotnak - Fotó: archív

hot!: Milyen volt a gyerekkorod?

B.A.: Szép és mozgalmas volt, barátokkal, sok focival és tenisszel. Az egyetlen szépséghiba az volt, hogy a szüleim hegedülni taníttattak a zeneiskolában, amit nem nagyon szerettem. Berettyóújfaluban nőttem fel, egyedüli gyerekként. Az általános iskolát ott végeztem, a technikumot Debrecenben.

hot!: Milyen zenéket hallgattál, kik voltak a kedvenceid?

B.A.: 14 évesen vége lett a cini-cini hegedűnek, és jött a beatkorszak. Minden beatzenét játszottam a bandámmal: Sha­dows, Beatles, Rolling Stones, Omega, Hungária...

hot!: Sík Olgánál, az egyik legnevesebb hazai énektanárnál tanultál. Emlékszel még, hogy kikkel együtt?

B.A.: Óriási szerencsémre Olgi látott bennem fantáziát, tehetségesnek tartott, és felvett a tanítványai közé. Neki köszönhetem, hogy bekerültem a Magyar Rádió énekstúdiójába, ahol mindenki ott volt, aki számított, Kovács Katitól Cserháti Zsuzsáig, ott tanult és kapott rádiófelvételi lehetőséget és szereplést a fesztiválokon. Ha ő nincs, én sem vagyok. A nyolcvanas évek elején Falusi Mariann, Turi Lui és Szulák Andi tanult nála velem egy időben.

hot!: Hallgattál-e Modern Tal­kin­got, mielőtt megismerkedtél Fenyő Miklóssal, és meghívott az új együttesébe?

B.A.: Mindent hallgattam és énekeltem, ami a nyolcvanas években mainstream zene volt. Budapesten és Balatonfüreden az összes valamirevaló lokálban, éjszakai zenés szórakozóhelyen végigénekeltem Paul Young­tól a Queenen át a Fo­reig­ne­rig szinte minden akkori nagy slágert. Az volt a dallamos rockzene és az eurodiszkó fénykora.

Egykor stílusikonnak is számítottak - Fotó: archív

„A legszebb korszakaim egyike volt”

hot!: Hogy emlékszel a Modern Hungáriás évekre?

B.A.: A legszebb korszakaim egyike volt az a három év. 1986-ban ismertem meg életem párját, jobbik felemet, a gyermekeim anyját, Ritát – és azt a bizonyosságot, hogy a dallamvilágom, a zenéim és a hangom mennyire tetszik az embereknek, és milyen nagy örömet szerez nekik.

hot!: 37 éve vagytok együtt Ritával. Me­lyi­kő­tök­nek köszönhető, hogy ilyen hosszú és harmonikus a házasság és a közös munka?

B.A.: Ezt Rita tudja igazán, mert én csak egy énekes, dalszerző és zenész-menedzser vagyok.

Ezt a 37 évet duplán kell számítani, mert mi a munkaidőnket is együtt töltjük. Ha mi akkor nem találunk egymásra, én sem találtam volna meg a jobbik felemet. Rita szerint az élet egyik legnehezebb feladata egy házasságot megtartani egyensúlyban és a gyerekeket úgy felnevelni, hogy nekik is boldog emlék legyen a gyerekkor, és a saját énjük se sérüljön a kamaszkor viszontagságaiban. Azt hisszük, erre egy szó a titok: szeretet.

hot!: Kinek az ötlete volt, hogy gyerekdalokat írjatok?

B.A.: Az is adta magát, mint minden az életünkben. 1992-ben már saját hanglemezkiadót működtettünk. Egy zenész barátunk jelentkezett nálunk gyereklemezzel, de sajnos a dalok között egyetlen bombasláger sem volt, pedig legalább egy kell – ez szabály a hanglemezkiadásban. Rita semmi perc alatt megírta a Kuckó Mackó szövegét, én meg a dalt ugyanannyi idő alatt. És ez a slágerbomba akkorát robbant, hogy öt évig repítette Ritát minden évben az összesített hanglemez-eladási sikerlisták élére. Innentől már nem engedtük ki a kezünkből a kölyökvilágot, és meglett az eredménye a magánéletben is: két gyönyörű gyerek születésével, ami korábban évekig nem sikerült.

A családjuk összetartó, mindkét gyerekük Ausztriában végezte az iskoláit - Fotó: archív

„A gyerekeink taníttatása volt a fő cél”

hot!: Mi vitt titeket Ausztriába, és mi hozott haza?

B.A.: Több indok is volt, de a gyerekeink taníttatása volt a fő cél, és mivel már akkor Bükfürdőn éltünk, közel a határhoz, nem volt nagy távolság a határ másik oldalára, Felsőőrre menni. Mindig is magyarok közt éltünk, ott is, és mentünk a fellépésekre – ha kellett, Kisvárdára és Miskolcra is. A magyar tévében csináltuk a műsorainkat: Zenevarázs, Zenehajó, Sztár Show. A bükfürdői házunk akkor is megvolt, és jöttünk-mentünk, ingáztunk. Mindenben és mindenhol magyarok maradtunk, így a közönség ma sem érez semmi különbséget.

hot!: A gyerekeitek külföldön tanultak?

B.A.: Itt végezték az általánost és a gimnáziumot, majd az egyetemet Grazban és Bécsben.

Krisztián diplomás építészmérnök, Fanni pedig végzős az egyetemen marketing és reklám szakon. Kifogástalanul beszélnek németül és angolul, Krisztián emellett versenyszerűen kerékpározik egy osztrák csapatban, a lányunk pedig egy popzenekarban énekel, és építi a karrierjét.

hot!: Sokfelé léptek fel, új zenei hangzás megteremtésén dolgoztok, fiatal tehetségeket kerestek. Milyennek képzelitek el a közeli és távolabbi jövőt?

B.A.: A zeneszerzésben is kegyes hozzám a sors: a Gondviselés akaratából mostanában tartalmasabb, nívósabb dalokat komponálok. Szervezem a Modern Hungária Slágershow produkciót az ország tehetséges fiataljaiból, új tévéműsorokat szerkesztünk és gyártunk, ahol mindezt meg lehet ismertetni a nagyvilággal. A TV2 Zenebutik csatornáján már futó Sztár Show és Zenehajó műsoraink mellé egy harmadik sorozatot indítunk, Zenehíd címmel. Egy országjáró kulturális fesztiválsorozat végső elkészítési ügymenete is vár ránk, amin már évek óta dolgozunk. Ez a tévés műsorsorozat az ország természet és ember alkotta szépségeit, kincseit kívánja bemutatni. A magyar emberek tehetségét, hagyományait, népszokásait bemutató szándéka mellett, a fia­tal tehetségeket fellelve és segítve, generációkat összekötve, az összetartozás érzésével és erejével kíván tanítani, nevelni és szórakoztatni. Tervünk van bőven, és munkát is adunk magunknak meg a barátainknak, csak a világ legyen mellettünk.