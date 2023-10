Döntöttek a gyászoló szülők Berki Krisztián hamvairól

Lassan másfél év eltelt azóta, hogy Berki Krisztián váratlanul elhunyt. Az ismert celeb halála az egész országot megrendítette, még azok is gyászolták, akik nem tartoztak a rajongói közé. Mert Krisztiánt lehetett szeretni, vagy nem szeretni, az kétségtelen, hogy a személyisége mindenkire hatással volt. Nagy űrt hagyott maga után. Az egykori sportoló a szülei egyetlen gyermeke volt, így érthető, hogy az egész családja összeomlott a halálhíre hallatán. Az édesanyja és az édesapja, akik már évtizedekkel korábban elváltak és nem is beszéltek, a gyászban újra szövetséget alkottak, próbálták kideríteni, hogy mi történt a fiukkal, illetve egymást támogatták a nehéz időkben. Sőt még most is azt teszik.

Berki Krisztián tragikusan fiatalon hunyt el (Fotó: Végh István)

Haza akarták vinni a szülei Berki Krisztián hamvait

A szülők, Júlia és Ferenc harminc éve éltek külön, amikor megtörtént a tragédia. Nem keresték egymás társaságát, bár tudtak a másikról, mindketten a saját életükre koncentráltak, illetve Krisztiánra, a szemük fényére. Nagyon csendes és nyugodt életük volt 2022 május 6-ig, amikor megcsörrent a telefonjuk, és egyetlen pillanat alatt darabokra tört a szívük. A gyásztól megrendülve aztán olyan ötlettel álltak elő, ami egészen biztos, hogy más körülmények között sosem született volna meg: bár Berki Mazsi úgy döntött, hogy Budapesten a Farkasréti temetőben helyezik örök nyugalomra Krisztiánt, a szülők azt szerették volna, ha Tatabányára kerülnének a hamvak, ott legyen a sírhely. Így ki tudnának menni a gyermekükhöz minden áldott nap.

Berki Krisztián sírjánál az édesanyja, Júlia asszony, Budapesten, a Farkasréti temetőben (Fotó: Bánkúti Sándor)

"Nem tehetünk mást..."

A hamvak elszállításának terve majdnem pontosan egy évvel ezelőtt fogalmazódott meg a szülőkben, így most elérkezettnek láttuk az időt arra, hogy rákérdezzünk, vajon még most is úgy gondolják, hogy ez megvalósítható? A részletekről Krisztián édesanyja, Júlia asszony beszélt a Borsnak:

Bár egy éve nagyon elszántak voltunk, még ügyvédnél is jártunk, mára elfogadtuk a megváltoztathatatlan helyzetet. A gyermekünk messze nyugszik tőlünk és ez így is marad

– mondta a gyászoló édesanya

Nem tehetünk mást, utazunk hozzá, amikor csak tudunk. Mindenszentekkor például én biztosan ott leszek. Most már jobb is így. Nem szeretnénk megbolygatni a sírját, azt szeretnénk, ha békében nyugodhatna. Aztán majd találkozunk...

– zárta szomorúan Júlia.