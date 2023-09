„Nincs visszaút a testvérek számára” – Vilmos herceg igyekszik kitörölni a fejéből botrányhős öccsét

Jennie Bond szerint a walesi herceg olyan mélyen megbántódott, hogy nem valószínű, hogy nyilvánosan vagy privátban elküldi jókívánságait Harrynek. Azt jósolja azonban, hogy Károly király olajágat fog nyújtani azzal, hogy üzenetet küld fiának, mert nagyon furcsa lenne, ha nem tenné.

Tényleg nincs visszaút a két testvér számára? Fotó: Northfoto

Nincs visszaút a testvérek számára. Egyszerűen nem tudom elképzelni.

E megrögzött álláspontok és az a tény miatt, hogy Harry úgy látogatott el az Egyesült Királyságba, hogy tudomásunk szerint egyikük sem mozdította meg a kisujját sem telefonálásra, SMS-ezésre vagy találkozásra, nem igazán látom, hogy a közeljövőben meg tudnának békülni. Vilmos annyira mélyen megbántódott, hogy szerintem az idő nagy részében egyszerűen kiiktatja Harry-t a fejéből. Ő már továbblépett az életével, és azt hiszem, Harry is – mondta Jennie Bond. A szakértő arra is kitért, úgy véli, a királynak mindenképp üzenni kell a fiának a születésnapja alkalmából – akár sms-ben, akár nyilvánosan az Instagramon –, ha ez azonban még sem fog megtörténni, akkor az már tényleg sokat fog elárulni a szakításuk mélységéről.

Harry egyébként a születésnapját feleségével, Meghannal Düsseldorfban tölti, ahol a pár jelenleg az Invictus Games házigazdája, amely egy, a sérült vagy sebesült katonák számára évente megrendezett multisportesemény, melyet a herceg alapított még 2014-ben.

Nem hiszem, hogy Harry egyébként is üzenetet várna a születésnapján. Valószínűleg inkább az lenne a sokkoló, ha mégis kapna. Szerintem Vilmos és Harry egyelőre nagyon is végeztek egymással.

„De ez nem jelenti azt, hogy Harry nem érzi majd magát megbántva. A család nagyon fontos számára, és bár ezt nem igazán mutatja ki azokkal a dolgokkal, amiket mondott és tett, mélyen legbelül feldúltnak fogja érezni magát. Ő egy nagyon, nagyon törékeny és zaklatott egyéniség – folytatta Jennie az elemzését Harry és Vilmos kapcsolatáról.

Majd arra is kitért, hogy annak ellenére, hogy az Államokba költözött, hogy új életet kezdjen a 42 éves Meghannal és kisgyermekeikkel, a négyéves Archie herceggel és a kétéves Lilibet hercegnővel, Jennie szerint Harrynek valószínűleg mindig is hiányozni fog az Egyesült Királyság – írja a The Sun.