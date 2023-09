Új pasi a láthatáron: Tóth Gabi kinézett magának egy szexi, örmény férfit

A 23 éves Szologhjan Edgar örmény származású, de Magyarországon nőtt fel. Számára a zene egy burok, ami felemeli őt, ha műveli azt: részben ezért is jelentkezett a Sztárban sztár leszek!-be. Jelenleg családi vállalkozásban segít otthon édesapjának, de a zsűri, és közölük is Tóth Gabi kiemelte: azt abba kell hagynia, és csak a zenével foglalkozhat.

Tóth Gabi oda meg vissza volt az örmény származású, amatőr énekesért.Fotó: TV2

Habár Edgar kezdő, amatőr énekes úgy döntött belevág ebbe a műsorba, mivel nagyon szeret imitálni. Színpadra lépését követően azonban el sem kezdett énekelnie, máris megjegyezték maguknak a zsűri tagjai. Majka azért élcelődött, mert nem tetszett neki az ő Fradis, zöld-fehér öltözéke, Gabi pedig már a neve hallatán elolvadt. Annyira tetszett neki Edgar neve, és hanglejtése, hogy már attól elolvadt a zsűri székben, sőt... Végig mosolyogva, csillogó szemekkel nézte őt.

Amikor Szologhjan Edgar elkezdte énekelni John Newman: Loosing Sleep című slágerét, az énekesnő csak azt tudta mondogatni, hogy: WOW. De ezt annyiszor mondta Majkával, és a többiekkel együtt, hogy az egy perc alatt kimondott wow-k száma valószínűleg rekordot döntött. A produkció végeztével a női zsűri tagok, Babett és Gabi állva tapsoltak. Utóbbi nem is félt egyből elhalmozni dicsérő szavakkal a férfit: elképesztő, fantasztikus, dögös, karcos.

Az új évad válogatói során már sok hihetetlen hangú férfit hallottak, azonban Majka kiemelte: a többiekben nem volt meg az a csibészség, ami benne. Erre utalhat Edgar mottója is:

Jól kell érezni magad ebben a világban, különben mi mást csinálnál.

Az örmény végül Majkát választotta mentorának, miután a zsűri nem tudta maga között eldönteni, kihez kerüljön a tehetség, akitől Babett csak ezt kérdezte: hol volt ő eddig?