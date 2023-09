Tehetségkutató műsort indít a TV2-n Ördög Nóra és Nánási Pál

Új műsorral jelentkezik a TV2 csatornáján Ördög Nóra. Ám a korábbi műsorokkal ellentétben, amit ő vezetett, most csatlakozik hozzá a férje, a profi fotós Nánási Pál is. A sztárpár ugyanis közösen keresik meg Magyarország legjobb feltörekvő fotósait. A Big Shot nevű fotós-tehetségkutató már korábban is létezett, ám most nagyobb formátumban, a tévé képernyőjére vándorol. Ez pedig még nem minden, ugyanis a műsorhoz egy civil esküvőt is keresnek, ahol a versenyzőikkel együtt a sztárpár is meglátogatná az ifjú házasulandókat.

Közöd műsort indít a sztárpár /Fotó: Nagy Zoltán / hot! magazin

A Big Shot forgatása ugyanis elkezdődött, de az egyik legfontosabb feladata a versenyzőknek, az esküvői fotózás lesz, amihez nincs még nincs meg a helyszín. Ezért Ördög Nóráék a legfrissebb Instagram-videójukban meghirdették, hogy azok a párok, akik szeptember 30-án esküdnek, és szívesen látnák őket, 5 fotós társaságában, akkor szívesen részt vennének a ceremónián, bérmentve. Ráadásul az ott készült fotókat is átadnák a pár számára.

A Big Shot szintet lép, a tévébe megy, a TV2-n lesz majd látható. El is kezdődtek a forgatások, most, ebben a pillanatban is zajlik, itt üldögélnek a versenyzők, várják az eredményhirdetést, már az első feladaton túl vagyunk. Van egy olyan téma, ami hogy ha fotózásról van szó, akkor megkerülhetetlen: az esküvőfotózás. Egyelőre a problémánk az, hogy nincs esküvőnk. Keressük a BIG SHOT Nagy Napját! Ha szeretnéd, hogy álmaid Nagy Napját 5 válogatott fotós fotózza, éééés az sincs ellenedre, ha mi is ott leszünk a násznépben szeptember 30-án akkor, jelentkezz a bigshot@nanasi.hu címen! Időpont: 2023.09.30. Helyszín: bárhol. Az adás végén pedig minden fénykép átadásra kerül!"

- számolt be a nagy hírről a sztárpár a közösségi médiában.