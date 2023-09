„Szeptember elején lesz újabb kontroll”: Friss hírek érkeztek Bangó Margit állapotáról

Akaraterőből is jelesre vizsgázott Bangó Margit. A 72 éves Kossuth-díjas énekesnő másodszor is legyőzte a rákot. Több műtéten és kemoterápiás kezelésen esett át, de mindez már a múlté. Ahogy az mindig is jellemző volt rá, pozitívan tekint a jövőbe. Úgy gondolja, a hite segítette a gyógyulásában, szerinte Isten az orvosok orvosa, erre pedig ő a legnagyobb bizonyíték.

Nehéz időszakon van túl, bizakodó, hogy betegsége már csak a múlté (Fotó: Markovics Gábor)

– Prímán vagyok! Tulajdonképpen annyi változás van, hogy az utóbbi két vizsgálat során nyoma sem volt a daganatnak. Szeptember elején lesz újabb kontroll, ugyanis háromhavonta kell járnom vizsgálatokra. Hiszem, hogy már nem lesz semmi probléma – nyilatkozta a Kossuth-díjas művésznő a Sorry! magzinnak.

„Augusztusra szabadságra mentem”

Az énekesnő betegsége során sem hagyta el magát. Az elmúlt hónapok igen sűrűre sikeredtek, de így is koncentrált arra, hogy jusson idő a kikapcsolódásra.

– Pörögtek rendesen, de augusztusra szabadságra mentem, pihentem. Strandra nem szívesen járok, ehelyett inkább otthon jakuzzizom a szeretteimmel – árulta el, majd hozzátette, hamarosan vége a lazsálásnak.

– Szeptembertől egyébként újra húzós lesz a program, koncertezünk a Swing à la Djangóval és a 100 Tagú Cigányzenekarral is. Utóbbival a pozsonyi nagyszínházban is fellépünk majd. Ennél távolabbra már nem szívesen merészkedem, azt csinálják a fiatalok! – mondta nevetve.

Betegségében is számíthatott a családjára Fotó: Markovics Gábor

Nagyon büszke dédunokájára

Bangó Margit gyógyulásában nem csak akaraterejének, hanem szeretteinek is nagy szerepe van. Dédunokája és lánya a legfontosabb számára, a legrosszabb időszakban is ők támogatták. Büszkén mesélte, hogy Tinácska nemrég lediplomázott.

Most megy mesterképzésre, ahová maximumpontszámmal vették fel. Rendkívül büszke vagyok rá!

– árulta el Bangó Margit. Majd így folytatta:

– Olyan szerény, alázatos, halk szavú lány… Amikor hazajött a felvételiről, annyira szerényen mondta, hogy maximumpontja lett, és felvették, mintha ez volna a világ legtermészetesebb dolga. Tinácska vőlegénye szintén idén végzett a Zeneakadémián, és ő is folytatja a tanulmányait. Nekem az unokáim, a lányom, a családom jelentik a boldogságot! Számomra ők a legfontosabbak a világon, a szeretetük nélkül nem is tudnék létezni – mondta a művésznő.