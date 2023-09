Súlyos döntést hozott Nádai Anikó és Hajmásy Péter

Nádai Anikó és Hajmásy Péter (vagy ahogy mindenki hívja, Hagyma) szerelme 2020 óta lángol, olyannyira, hogy a férfi tavaly januárban, egy egzotikus álomnyaraláson megkérte Anikó kezét, kisvártatva pedig az is kiderült, hogy babát vár Pétertől.

Nádai Anikó és Hajmásy Péter élete így teljes Fotó: Szabolcs László

Szerelmük gyümölcse, egy tündéri kisfiú végül tavaly nyáron jött a világra, és a pár döntése alapján a Hajmásy Péter Pál nevet kapta, de a szülők leginkább Alex-nek szólítják.

Anikó szerint a párja csodás apa

Bár kisfiuk még csak egyéves, Anikó és Hagyma nem hagyták ki a JOY 25. születésnapi partiját, gyermekükre addig a boldog nagyszülők vigyáztak. Arra voltunk kíváncsiak, vajon Hagyma milyen apának tartja magát, ám mielőtt még ezt kifejthette volna, Anikó gyorsan átvette tőle a szót.

- Én nem hittem volna, tökéletes apa, de tényleg. Mindenben segít, mindenben ott van, támogat. Nem az a forgatókönyv, hogy ott van anya és apa néha besegít, hanem abszolút ugyanannyira, ötven-ötven százalékban vesszük ki a részünket a szülői teendőkből. Ő legalább annyit pelenkázik, mint én, sőt! És nagyon gyakran fürdeni a kisfiunkat - kezdte a Borsnak a büszke anyuka, aki

Miért nem bővül tovább a család?

Az idilli párkapcsolat ellenére Hagyma úgy érzi, most teljesen kerek az élete, és nem tudná elképzelni, hogy egyéves kisfia és Anikó korábbi párkapcsolatából született gyermeke, Patrik mellett még egy gyermeket nevelgessen. Szerencsére ebben Anikó is osztja a véleményét, így egyáltalán nem alakult ki konfliktus a szerelmesek között.

- Nekem bőven elég így kettő, három már nem kell. Azért ez az apaság ez kemény, kemény! Nem akarok ilyen kisbuszokkal járkálni a jövőben. Nagyon szeretjük az életünket, ez a két gyermek bőven elég. Természetesen, ha valakinek három van, az is csodás, de én ismerem magam, ez a két gyermek is nagyon nagy koncentrációt igényel, három már nem férne bele - árulta el őszintén Hagyma, aki receptre írná fel azt minden szerelmesnek, hogy a gyerek ellenére is szánjanak időt egymásra, legalább kéthetente szervezzenek olyan romantikus programot, amin csak ketten vannak és csak egymásra figyelnek.