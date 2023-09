Stallone miatt igazi sztárdömping volt egy budapesti plázában

Silvester Stallone, egyentetkó, zsoldos csapat - ezen szavak hallatán szinte mindenkinek a Feláldozhatók című filmek jutnak az eszébe. A szériának kedden mutatták be a negyedik részét. A premier előtti vetítésre szép számban érkeztek sztárok, akik kíváncsiak voltak – a még mindig hegyomlásnak kinéző – Stallone és a feláldozható alakulatának legújabb kalandjára.

VV Zsófika arca mindent elárult, bármikor kész a frontvonalra menni (Fotó: SzL)

Az sztároknak még férfias erőpróbára is volt lehetőségük, és összemérhették képességüket profi szkander bajnokkal is. Természetesen a premieren hódított a terepminta és a bakancs is. Az embernek olyan érzése lehetett, hogy a sztárok is hajlandók egy szinte lehetetlennek tűnő küldetést véghez vinni. A meghívottak között olyan emberek voltak, mint Opitz Barbi, VV Zsófika, Havasi Gergő kajakos vagy az ifj. Richter József, aki elárulta, hogy Megan Fox szerinte egy vagány színésznő.