Összeomlottak a tinilányok: kórházba szállították kedvenc énekesüket

Tapasztalhattuk már, hogy a tinilányok zenei ízlése sokszor igen különös, aminek legfőképpen az lehet az oka, hogy a zenét és a hangot részben annak alapján ítélik meg, hogy hogyan néz ki az énekes, és hogy milyen a kisugárzása. Ugye emlékszünk még arra, hogy Magyarországon mekkora SP és AFC őrület volt a tizenéves lányok körében? De volt Tokio Hotel és Justin Bieber korszak is. Nemrégiben a One Direction tűz égette a tinilányok szívét.

A One Direction fiúbanda minden lány szívét meghódította

A One Direction egyik frontembere, Liam Payne nagy kedvence volt mindig is a lányoknak. Sármos kisugárzása, kedves mosolya és bársonyos hangja sokak szívét rabul ejtette. Amikor a banda feloszlott, megkezdte szóló karrierjét, gyermeke született, gyermeke édesanyjával pedig már nincs is együtt. Most éppen egy 23 éves lánnyal jár, akivel éppen most ünnepelték az első évfordulójukat. Ennek alkalmából a 30 éves énekes és kedvese Olaszországba utaztak romantikázni, Liamnek azonban hirtelen nagy fájdalmai lettek. A veséje nyilalt, a fájdalom pedig olyan erős volt, hogy mentőt kellett hívni hozzá. Az énekes állítólag azóta is kórházban van, és nem tudni pontosan, hogy mi a baja. A szülei tehetetlennek érzik magukat, hiszen a fiuk nagyon messze lett rosszul - írja a Mirror.