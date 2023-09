Mint egy álom: megmutatta álomotthonát Nádai Anikó

Nádai Anikó roppant szerencsésnek vallhatja magát, hiszen szinte minden álma valóra vált. Olyan munkája van, amiről egész életében álmodozott, az egész ország ismeri és szereti, gyönyörű küllemével pedig mindenki szívét meghódította. Weisz Fanni volt férje személyében pedig rátalált az igaz szerelem is.

A pár régóra álmodozott arról, hogy saját házat építenek, ez pedig most valóra is vált. Már épül az otthonuk, és egészen jól állnak. A jelenlegi állapotáról egy fotót is mutatott: