Mindent rögzített a kamera! Magyar szépséget csókol a sármos világsztár - Fotó

Stjepan Hauser neve sokaknak lehet ismerős. De azoknak, akik mégsem tudják, hogy kiről van szó, most gyorsan bemutatjuk a sármos világsztárt. Hauser az a horvát csellista, aki tehetségével meghódította az egész világot, s már a 20-as éveiben számos nemzetközi elismerésben és díjban részesült. Hazánkban is többször megfordult már, legutóbb a Virtuózók kapcsán, és a jelek szerint annyira megtetszett neki Budapest, hogy egy különleges „szuvenírrel” tért haza. Legalábbis erről árulkodik a legújabb fotója...

Magyar nő csavarta el Hauser fejét? (Fotó: Instagram)

Múzsa vagy barátnő?

A szóban forgó felvételen egy magyar hölggyel, Mirtillel látható a csellista, mondjuk úgy, hogy félreérthetetlen szituációban. Már-már olyan közel vannak egymáshoz, hogy egy csók is elcsattanni látszik köztük, de az is árulkodó, ahogy egymás kezét fogják, és akkor még a piros szívecskét a kép alján nem is említettük. Be is indultak azonnal a találgatások, hogy vajon mi lehet a két szereplő között: a magyar lány csupán a zenész új múzsája, vagy esetleg mélyebb érzelmekről van szó?

– Szép lány, és a kép alapján olyan, mintha együtt lennének... – írta valaki, míg egy másik hozzászóló már ennél durvább pletykákról is hallott...

Én azt is hallottam, hogy babát vár Mirtill

– írták, azonban többeknek feltűnt pár furcsa dolog Hauserrel kapcsolatban. Például az, hogy júliusban még egy másik nőt ölelgetett és csókolgatott, illetve az Instagramon az állítólagos barátnőjét is megtaláltuk, aki három nappal ezelőtt rakott ki egy szerelmes fotót a művésszel.

Szerinted, mi lehet az igazság?