Kettétört a karrierje, targoncásként dolgozik az egykor sikeres magyar énekes

Váradi Jani vasárnap este újra színpadra áll a Sztárban sztár leszek! középdöntőjében. A fiatal énekes élete most az újrakezdésről szól, korábban ugyanis egy nagyon sikeres formáció, a Hekiii és Jboy frontembereként sikert sikerre halmozott. A videóklipjeit nem kevesebb mint 10-15 millióan nézték, Jani pedig nyugodt szívvel adhatta fel civil munkáját és élhetett legnagyobb szenvedélyének, a zenének.

Majd jött a koronavírus, és minden megváltozott.

Váradi Janinak a nulláról kellett újrakezdenie a karrierjét Fotó: TV2

Kettétört álmok

A pandémia alatt Jani összes fellépését lemondták, a fiatal énekes rettegett, hogy nem fog tudni miből megélni, nem tudja majd eltartani a családját. Kétségbeesésében már minden munkát elvállalt, hogy pénzhez jusson, futárkodott, festett, jelenleg pedig targoncásként dolgozik egy raktárban. Mélyen legbelül azonban mindig arra vágyott, hogy visszatérjen a színpadra és újra zenélhessen, a Sztárban sztár leszek! pedig erre egy tökéletes lehetőség.

Új esély

Jani a TV2 tehetségkutatója miatt fizetés nélküli szabadságot vett ki a raktárban, és minden energiájával azon dolgozik, hogy visszataláljon arra az útra, amiről a koronavírus miatt le kellett térnie.

– Óriási lehetőségnek tartom a Sztárban sztár leszek!-et arra, hogy újra odajuthassak, ahol voltam néhány évvel ezelőtt. Hálás vagyok, mert a korábbi rajongóim ugyanúgy szeretnek és biztatnak, mint annak idején, nem felejtettek el. Számtalan támogató üzenetet kapok akár ismeretlentől is, ami nagyon sok erőt ad. Nem tagadom, korábban, a pandémia idején lelkileg mélypontra kerültem, most viszont érzem, hogy újra elérhetem az álmomat – mesélte meghatottan a Borsnak Jani, akit felesége, Dóri is mindenben támogat, egyéves kisfiuk, Levente pedig a válogatón anyukája karjaiban szurkolt az énekesnek.

Kabalanyaklánc hoz neki szerencsét

Bár Janinak nincs kifejezett rituáléja színpadra lépés előtt, van egy nyaklánca, ami már a válogatón is a nyakában lógott, és ami szerinte szerencsét hoz neki.

– A láncot még akkor vettem, amikor az első dalunk berobbant és nagy siker lett, azóta kabalaként tekintek rá – árulta el a fiatal tehetség.