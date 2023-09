Gyermekeivel lép majd színpadra Straub Dezső

Biztos vagyok benne, hogy ez számunkra is egy különleges élmény lesz. Igyekszünk mindannyian a saját egyediségünket és ötleteinket is belevinni ezekbe az estekbe. Izgalmas lesz a gyermekeimmel együtt dolgozni a kreativitásukat megnyilvánulni látni. Három generáció is színpadra lép egy este alatt, ezért bízom benne, hogy sok különböző korosztályt megtudunk majd szólítani