G.w.M nagy bejelentést tett: jöhet a következő baba!

Kulcsár Edina és G.w.M alig két évvel ezelőtt találtak egymásra, s olyan gyorsan belebolondultak a másikba, hogy most már házasok és egy közös gyermeket is nevelnek. Kaptak is ezért hideget-meleget az internet népétől, hiszen nem titok, mindketten egy kapcsolatból léptek ki, hogy együtt lehessenek. Ráadásul 2-2 gyermek is megsínylődte a magánéleti drámájukat.

Ez azonban már történelem, ma már csak arról hallani, mennyire tökéletes az életük, s mennyire szeretik egymást. Kivéve mikor a rappert gyorshajtásért és tilosban parkolásért megbüntették, vagy éppen arról pletykáltak, hogy hogyan üvöltözött az egyik belvárosi pláza parkolójában a feleségével.

Kulcsár Edináék tervezik az újabb közös babát (Fotó: Tv2)

Az utóbbi hetekben sokan gyanakodtak, hogy vihar lehet a Paradicsomban, hiszen Kulcsár Edina és G.w.M rendszeresen posztolt az elmúlt hónapokban egymás társaságában, ám a rapper siófoki nagykoncertje után csend volt hosszú hetekig. Ekkor röppent fel az a pletyka is, hogy a szerelmesek hangos szóváltásba keveredtek az egyik belvárosi pláza parkolójában, ám végül ezt maga Edina cáfolta meg a közösségi oldalán. Mint mondta: férje csupán egy rossz hírt kapott telefonon, s a történtek fényében kicsit hangosabban beszélt a kelleténél. Ezután persze már a közös képeket is újra kirakták, a rajongók pedig megnyugodhattak, hogy minden a legnagyobb rendben van az álompár között...

Olyannyira, hogy a rapper komoly terveket szövöget...

Jöhet a következő baba!

G.w.M és Edina kislánya, Amara májusban látta meg a napvilágot, s mint kiderült, olyan nyugodt baba, hogy szülei csak áradozni tudnak róla. Most pedig arról beszélnek, hogy a rapper már a következő gyermek érkezésére is készen áll.

Az Instagram-oldalán tettek fel neki egy kérdést, miszerint szeretne-e még egy babát Edinával. Erre a válasza egyértelmű volt:

Én igen! Te?

– írta G.w.M, aki egy szívecskét is mellékelt a válaszához, illetve feleségénél is megérdeklődte, hogy ugyanúgy gondolkoznak-e ebben a témában. Nos, Edina válaszára még várni kell, de ki tudja, talán hamarosan érkezik a második közös gyermekük is!