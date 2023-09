Britney Spears sokatmondó tetoválást varratott: exférjének üzenhetett vele?

Augusztus közepén mi is beszámoltunk róla, hogy szakított a sztárpár, mindössze egy évvel az esküvőjük után: Sam Asghari és Britney Spears kibékíthetetlen ellentétre hivatkozva adta be a válókeresetet. Azóta folyamatosak a botrányok, van, aki a férfit tartja haszonlesőnek, Sam oldaláról pedig hűtlenséggel vádolják az énekesnőt. Ezzel a válással Britneynek már a harmadik házassága ment a levesbe, így úgy tűnik, hogy átok ülhet a szerelmi életén.

Egy évnyi házasság alatt tönkre ment minden a szerelmesek között /Fotó: AFP

Most az énekesnő egy olyan videót osztott meg az Instagram-oldalán, amelyen látható, hogy egy kígyó tetoválást varratott a gerincére. A rajongói ezt utalásnak tartják Samre. Bizarr jelentés társulhat ehhez a motivumhoz, azonban nem ez lenne az első olyan információ, ami alátámaszhatná, hogy a fiatalember sem volt egy angyal a kapcsolatukban. Korábban például az is kiderült, hogy egyszer olyan durván veszekedtek egymással a szerelmesek, hogy Britney kórházba került, mert lefejelt egy dohányzóasztalt. Ezzel kapcsolatban Asghari azt nyilatkozta, hogy az énekesnő többször is bántalmazta őt. Az igazság talán már sosem derül ki, de egyre gyanúsabb, hogy ebben a kapcsolatban mindkét félnek van vaj a füle mögött.